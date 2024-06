18 giu 2024 15:03

DAL CAMPO DA CALCIO AL CAMPOSANTO! - SAPEVATE CHE A CIRCA UN CHILOMETRO DALLO STADIO DI GELSENKIRCHEN, DOVE GIOVEDÌ ALLE 21 L'ITALIA INCONTRERÀ LA SPAGNA, ESISTE UN CIMITERO PER TIFOSI? - LA STRUTTURA, CHE HA LA FORMA DI UN PICCOLO STADIO, CON UN PRATO AL CENTRO E LE PANCHINE AI LATI, È STATO COSTRUITO DALLO SCHALKE 04 PER I SUOI SUPPORTER - PROPRIO COME ALLO STADIO, I PREZZI DELLE TOMBE (CHE ARRIVANO FINO A 6 MILA EURO) VARIANO A SECONDA DEL "SETTORE" SCELTO - OGNI LOCULO HA ANCHE UN NUMERO: L'UNICO CHE NON SI PUÒ PRENDERE È LO "09" PERCHÉ…