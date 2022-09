I CAPRICCI TURCHI DI WANDA – IL PASSAGGIO DI MAURO ICARDI DAL PSG AL GALATASARAY È STATO POSSIBILE SOLO DOPO CHE IL CLUB HA ACCETTATO LA LISTA DI RICHIESTE AVANZATE DALLA MOGLIE-PROCURATRICE, WANDA NARA – L'ELENCO DETTAGLIATO COMPRENDE UNO CHEF PERSONALE, SCUOLE PRESTIGIOSE PER I FIGLI, UN HOTEL PAGATO FINO A DICEMBRE, UNA CASA, SICUREZZA PER LEI E LA SUA FAMIGLIA, UN AUTISTA DISPONIBILE 24 ORE SU 24…

Niccolò Dainelli per www.leggo.it

La telenovela sulla nuova squadra di Mauro Icardi ha avuto un lieto fine. L'attaccante del Paris Saint Germain ha trovato un accordo con il Galatasaray e in queste ore sta volando con la famiglia in direzione Turchia. Ma, una volta limato l'accordo tra i due club, a far parlare di sé, è ancora una volta Wanda Nara. La showgirl avrebbe fatto richieste ben precise al club turco per dare il via libera all'ingaggio del suo assistito, nonché marito.

Le richieste di Wanda

Secondo quanto riferito dalla giornalista Pia Shaw nel programma argentino LAM, la showgirl avrebbe pretesto delle garanzie in vista di un eventuale trasferimento a Istanbul, in Turchia. «Uno chef personale, scuole prestigiose per i figli, un hotel pagato fino a dicembre, una casa, sicurezza per lei e la sua famiglia e un autista disponibile 24 ore su 24».

Questo l'elenco dettagliato delle condizioni volute da Wanda Nara. Anche solo l'assenza di una di queste, avrebbero fatto saltare una trattativa voluta soprattutto dal Paris Sain Germain.

Icardi lascia il PSG

In una recente intervista Wanda non ha nascosto di apprezzare molto la Turchia: «È un posto che amo. Sono stata in vacanza lì circa 6-7 volte, da sola e con i miei figli, è una meta che mi piace». E il benestare della moglie ha sicuramente convinto anche Mauro Icardi, che per un'estate intera ha cercato disperatamente una sistemazione che gli permetta di tornare a giocare con regolarità. L'attaccante arriva a Istanbul con la formula del prestito secco, in attesa che il suo contratto faraonico con i parigini scada il 30 giugno 2024.

