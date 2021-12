CARO BABBO NATALE, QUEST’ANNO VORREI UN BOMBER SOTTO L’ALBERO! – AL MERCATO LOW COST DI RIPARAZIONE L’INTER POTREBBE PERDERE SANCHEZ E PUNTA I GIOVANI RASPADORI E SCAMACCA (MA OCCHIO A MURIEL, CHE FA GOLA ANCHE AL MILAN) – I ROSSONERI NON SONO CONVINTI DI PELLEGRI E GIROUD E CERCANO UNA PUNTA – LA JUVENTUS HA PROBLEMI IN ATTACCO E OLTRE A ICARDI VUOLE FARE UN TENTATIVO PER VLAHOVIC – E AUBAMEYANG, MESSO FUORI ROSA DALL’ARSENAL…

Molto probabilmente sarà un mercato low-cost per le squadre di Serie A ma la sessione invernale, al via il 3 gennaio 2022, potrebbe comunque regalare qualche sorpresa. L'Inter, in estate, ha venduto Lukaku (28 anni) e preso Dzeko (35, a zero) e Correa (27, 30 milioni) che si sono aggiunti a Sanchez (32) e Lautaro Martinez (24) ma, per quasi tutta la prima parte di stagione, Inzaghi non ha mai avuto a disposizione tutti i suoi attaccanti insieme. Sanchez e Correa sono stati tante volte ai box per problemi fisici dandosi il cambio in infermeria.

Il cileno sta provando a convincere ora la società a tenerlo dopo primo gol in campionato contro il Cagliari ma le sue chance di rimane a Milano potrebbero essere poche. Quasi sicura la partenza di Satriano, ufficialmente quinta punta di Inzaghi ma con soli 33 minuti giocati. Un suo addio non vedrebbe l'Inter intervenire sul mercato, cosa che però verrebbe fatta in caso di addio si Sanchez.

I nomi sono tanti, dai giovani (ma costosi) del Sassuolo, Raspadori (21) e Scamacca (22), al pallino estivo Marcus Thuram (24) che, come affermato dal suo agente Raiola: «Era fatta per l'Inter prima dell'infortunio al crociato». Occhio anche allo scambio che potrebbe imbastirsi sull'asse Inter-Genoa.

Caicedo (33), dopo essere approdato ai rossoblù, potrebbe tornare alla corte di Inzaghi come vice-Dzeko con l'Inter che potrebbe inserire nell'operazione un esubero, Vecino (30). Un altro nome, comodo sia sponda Inter sia sponda Milan, è quello di Muriel (30).

Con Gasperini quest' anno il colombiano non sta trovando spazio da titolare visto anche uno Zapata straripante. Non è una novità che il Gasp vada in rottura con alcuni suoi giocatori, un esempio è l'addio del Papu Gomez nello scorso mercato invernale e quindi un addio di Muriel non è da scartare.

Tra Inter e Milan, Muriel servirebbe probabilmente di più ai rossoneri, nonostante siano fuori dalle coppe europee e gli impegni saranno concentrati esclusivamente in campionato e in Coppa Italia. Ibrahimovic, 40 anni, non può giocarle tutte; Giroud (35) e Rebic (28) arrivano da tanti infortuni e Leao (22), da solo, non può ricoprire tutta la seconda parte di stagione. Necessita di una punta la Juventus.

La situazione, per Allegri, non è semplice: Dybala (28) è il miglior marcatore (8 gol stagionali) ma è sempre fermato da infortuni; Morata (29) ha segnato 6 gol in 21 presenze e Kean (21) ha timbrato 3 volte in 16 apparizioni.

I nomi per la Vecchia Signora sono tanti: Icardi (28), sempre più ai margini del Psg viste le 17 presenze stagionali (6 da titolare) con soli 3 gol, è un'opzione che potrebbe prendere piede se l'argentino decidesse di andarsene. Vlahovic (21) è un sogno: 70 milioni per prenderlo sono tanti e Commisso di certo non vorrebbe rinforzare chi, al momento, è una diretta concorrente per l'Europa.

Occhio anche alla pista Aubameyang (32): l'Arsenal lo ha punito per un'infrazione disciplinare (rientro da un viaggio in Francia con un giorno di ritardo) tenendolo fuori dai convocati per la sfida contro il West Ham di questa sera e privandolo, in futuro, della fascia da capitano. I Gunners sono in prima fila per l'acquisto di Vlahovic con la società inglese pronta a fare follie per il serbo.

L'Arsenal vorrebbe anche un altro nome però, Depay (27). Xavi al Barcellona non sembra voler puntare più sudi lui e dunque, in caso di approdo a Londra, Aubameyang si troverebbe sempre più chiuso. Chi potrebbe non avere bisogno di colpi in attacco è il Napoli potrebbe.

È vero che Osimhen (22) lascerà gli azzurri per la Coppa d'Africa (9 gennaio-6 febbraio) ma Mertens (34) e Petagna (26) copriranno agevolmente (infortuni a parte) la sua assenza. Infine, dopo le parole di Mourinho prima dello Spezia: «A gennaio vogliamo tutti fare qualcosa, ma non sarà un investimento grosso come quelli estivi», ipotizzare un colpo da novanta per i giallorossi. Il nome di Cavani (34) che circola, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Manchester United, sembra un sogno visto l'ingaggio (quasi 13 milioni di euro).