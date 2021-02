CASA CASILLAS SENZA PACE – LA MOGLIE DELL’EX PORTIERE DEL REAL SARA CARBONERO RICOVERATA A MADRID PER UNA RICADUTA DEL CANCRO CHE LE ERA STATO DIAGNOSTICATO NEL 2019 – DUE ANNI FA IKER FU RICOVERATO PER UN INFARTO E QUALCHE SETTIMANA DOPO LA MOGLIE VENNE OPERATA PER UN TUMORE MALIGNO – IL BACIO STORICO IN DIRETTA TV - VIDEO

Silvia Morosi per corriere.it

CASILLAS CARBONERO

Sara Carbonero, 37 anni, è ricoverata da venerdì scorso alla Clinica dell’Università di Navarra, a Madrid. La famosa giornalista spagnola, vicedirettrice della sezione Sport di Mediaset Espana e moglie dal 2016 dell’ex portiere Iker Casillas, sta lottando di nuovo contro il tumore.

Una ricaduta che l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un ciclo di cure, dopo quelle a cui si era sottoposta a partire dal maggio del 2019, come si legge su El Pais. Dopo la prima operazione, in fatti, erano iniziati i controlli di routine, l’ultimo dei quali ha evidenziato la recidività del tumore, un cancro ovarico maligno.

L’annuncio su Instagram: «Il cancro ha toccato me»

CASILLAS CARBONERO

«Questa volta è toccato a me - aveva scritto Carbonero in un post su Instagram nel 2019 -. Mi hanno trovato un tumore maligno e sono stata operata. È andato tutto bene, ma ho ancora qualche mese di lotta e trattamenti da fare. Sono fiduciosa che tutto andrà bene. Qualche giorno fa in una visita di controllo i medici mi hanno trovato un cancro maligno alle ovaie e mi hanno operata.

Tutto fortunatamente è andato bene, l’abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di trattamenti e lotta davanti a me. Tutto andrà bene. So che la strada sarà dura, ma avrà un lieto fine con il supporto della mia famiglia e dei medici», ricevendo tanti messaggi di solidarietà. Solo poche settimane prima, il marito era stato ricoverato per un infarto acuto al miocardio durante l’allenamento del Porto (dove ha militato dal 2015-2020, dopo una lunga carriera nel Real Madrid, ndr).

casillas

Il bacio in diretta televisiva (e la smentita della separazione)

Nel 2010 aveva fatto il giro del mondo il video del bacio in diretta televisiva tra il portiere e la fidanzata che lo stava intervistando, in occasione della finale dei Mondiali, vinti appunto dalla Spagna (battendo per 1-0 i Paesi Bassi in finale dopo i tempi supplementari). «Gli dedico questa vittoria — aveva spiegato Casillas —. Ha passato brutti momenti».

Carbonero era stata «accusata» di distrarre il portiere con la sua presenza da inviata a bordocampo. Intanto, mentre nelle scorse settimane alcuni media spagnoli avevano parlato di un’imminente separazione tra Casillas e Carbonero, il 3 febbraio l’ex portiere ha fatto gli auguri su Istagram alla moglie, in occasione del compleanno: «37 primavere. Tanti auguri! Il ballo continua. Bisogna ballare fino alla fine!!», pubblicando una foto della coniuge e mettendo la parola «fine» alle voci.

