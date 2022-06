CASSANO, IL NUOVO MAGO OTELMA - "L'ORACOLO DI BARI VECCHIA", NOTO PER NON AZZECCARE MAI UNA PREVISIONE, ALLA "BOBO TV", BOCCIA IL MERCATO DELL'INTER: "DYBALA E LUKAKU NON SERVONO, È TUTTO SBAGLIATO. CI SARANNO PROBLEMI CON LAUTARO, CHE RISCHIA DI ESSERE VENDUTO ANCHE SE HA FATTO 25 GOL ED È UN 1997. ROMELU VUOLE TORNARE? È ANDATO AL CHELSEA A GUADAGNARE 15 MILIONI E POI SI È ACCORTO CHE A LONDRA NON TOCCA UN PALLONE..."

Salvatore Riggio per www.corriere.it

antonio cassano 1

Nessuna pietà per il mercato dell’Inter. Antonio Cassano, in una puntata speciale di Bobo tv — il canale di Bobo Vieri in cui l’ex bomber parla senza filtri di calcio con Lele Adani, Nicola Ventola e lo stesso Cassano — sì è soffermato sul possibile accordo tra i nerazzurri e Dybala e la voglia di tornare a Milano di Lukaku. Con toni, come sempre, molto polemici.

fotomontaggio di dybala e lukaku nerazzurri

«Dybala all’Inter è fatta anche se non serve perché potrebbe avere problemi con Lautaro — ha detto Cassano, da sempre tifoso nerazzurro —. Dybala non serviva ma l’hanno voluto prendere. A me non piace, l’ho sempre detto. È un giocatore che può servire ma se hai Lautaro come seconda punta, devi prendere un carro armato, uno alla Dzeko».

beppe marotta

IL POSSIBILE RITORNO

Cassano è stato duro anche sull’eventuale ritorno di Lukaku, la cui situazione il club di viale Liberazione sta monitorando con grande attenzione: «Non lo riprenderei. Lui ha detto che andava nella squadra dei suoi sogni (il Chelsea, ndr), a guadagnare 15 milioni di euro. Adesso, però, a Londra non tocca un pallone e vorrebbe tornare in Italia».

antonio cassano 2

Più chiaro di così. E ancora: «Il problema dell’Inter è che se prendono Lukaku devono vendere Lautaro che ha fatto 25 gol ed è un 1997. Non riesco a vedere un’Inter senza di lui. Considerando che hai Correa, pupillo di Simone Inzaghi tanto da prenderlo dalla Lazio e lo hai pagato 35 milioni di euro, hai Lautaro che per me è incedibile, Dybala che è praticamente fatta, hai Dzeko e infine Sanchez. E lui per me è il più forte di tutti. Chiaro che se prendi anche il belga devi vendere uno di questi e Lautaro è il più papabile».

fotomontaggio di dybala interista 2

Infine: «Prima di tutto lo devi pagare, ma poi bisogna vedere la reazione della gente: se fa due gol a partita ok, ma in caso contrario la situazione diventa abbastanza particolare. Lukaku doveva pensarci prima. A questo punto gli consiglio di restare al Chelsea».

