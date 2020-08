CAVALLINO CALANTE – IL VIDEO DEL DISASTRO FERRARI AL GRAN PREMIO DI SPAGNA: AL BOX MANCAVA L’ATTACCO PER LE CINTURE E LECLERC È STATO COSTRETTO AL RITIRO PERCHÉ NON ERA ANCORATO ALLA MONOPOSTO! – IL TWEET SPARITO: “IL MOTORE SI È SPENTO, SONO ANDATO IN TESTACODA E A QUEL PUNTO…”

Continua a tenere banco il ritiro di Charles Leclerc, che al Gran Premio di Spagna non è stato costretto a lasciare anzitempo la gara per un problema tecnico ma per ragioni di sicurezza: il pilota monegasco non era adeguatamente ancorato alla monoposto e ai box Ferrari mancava l’attacco per le cinture.

Charles ne aveva chiesto uno ma nessuno l’ha preparato: i gesti eloquenti dei meccanici sono tutto un programma mentre fallisce il fissaggio delle cinture ai box. “Il motore si è spento e sono andato in testacoda - ha ricostruito Leclerc - a quel punto ho slacciato le cinture di sicurezza ma prima di uscire dall’abitacolo ho fatto un nuovo tentativo per riavviarlo. La macchina si è accesa, ma a quel punto sono dovuto rientrare”.

Questo tweet del monegasco è poi sparito sui social, ma è bastato per alimentare il dubbio che al box Ferrari non fossero pronti per assicurare velocemente il pilota alla monoposto. E così è arrivato il ritiro, nonostante dopo il testacoda Leclerc fosse riuscito a completare il giro di rientro senza particolari problemi.

