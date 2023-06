LA CHAMPIONS? È MADE IN IRPINIA – LA “IACO GROUP”, AZIENDA DI AVELLINO SPECIALIZZATA NELLA LAVORAZIONE DEL METALLO PREZIOSO, DA ANNI COLLABORA CON LA UEFA E LA SERIE A PER LA REALIZZAZIONE DEI TROFEI – LA COMPAGNIA NON PRODUCE SOLO LA COPPA DALLE GRANDI ORECCHIE, MA ANCHE QUELLE DI EUROPA E CONFERENCE LEAUGUE E QUELLA DELL’EUROPEO 2021, VINTA DALL’ITALIA: "PER REALIZZARLA ABBIAMO BATTUTO L’ORIFICERIA DI LONDRA CHE LAVORA PER LA CASA REALE. DI FATTO ABBIAMO BATTUTO L'INGHILTERRA DUE VOLTE, A CASA LORO...”

iginio e alberto iacovacci

Estratto dell’articolo di Elisabetta Esposito per www.gazzetta.t

A Istanbul la finale di Champions League tra Inter e City avrà due spettatori speciali. […] Igino e Alberto Iacovacci sono rispettivamente presidente e a.d. di Iaco Group, azienda di Avellino specializzata nella lavorazione del metallo prezioso che da anni collabora con la Uefa e la Lega Serie A.

[…]

alberto iacoviacci

Quindi il trofeo più ambito dai club europei viene da Avellino?

"Sì, mio padre e mia madre hanno dato vita a quest'azienda ad Avellino nel 1978. Lì c'è la sede principale, mentre gli stabilimenti sono a Vicenza, una zona storicamente nota nel mondo per la lavorazione del metallo prezioso. È un prodotto interamente realizzato in Italia, […]".

Come è nata la collaborazione con la Uefa?

"Siamo legati a loro da oltre vent'anni. Questa è la quarta stagione consecutiva in cui realizziamo anche i trofei per i massimi tornei europei. Normalmente ci sono delle gare d'appalto che assegnano il lavoro […] secondo criteri abbastanza rigidi. […]abbiamo battuto colossi come la Asprey London inglese, un'oreficeria che lavora anche per la Casa Reale: con quel successo abbiamo prodotto noi la coppa del campionato Europeo 2021, di fatto abbiamo battuto l'Inghilterra due volte, a casa loro...".

trofei prodotti dalla iaco group

Torniamo alla coppa per la Champions: quanto è difficile realizzarla?

"Molto. Per creare quel trofeo l'opera manuale incide per oltre l'80%, c'è pochissimo di industriale. Infatti dal primo all'ultimo passaggio servono 2 mesi e mezzo-tre. Del resto per una cerimonia come quella della Champions League, vista in tutto il mondo, serve un prodotto di eccellenza".

alberto iacovacci

Qualche dettaglio in più su questo trofeo?

"È in argento e pesa circa nove chili. Poi ha questa particolarità dei manici, quelli che la rendono la coppa dalle grandi orecchie: realizzarli in modo armonico con l'anfora è uno dei passaggi più difficili in assoluto, non è semplice saldarli in modo che sembri un unico pezzo".

iginio iacovacci 2 iginio iacovacci 1 iginio iacovacci 3 iginio e alberto iacovacci.

[…]

iginio e alberto iacovacci