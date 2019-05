LA CHAMPIONS NON CONOSCE LA BREXIT: IN FINALE IL DERBY INGLESE TOTTENHAM-LIVERPOOL - ALTRA SEMIFINALE PAZZESCA DECISA ALL'ULTIMO RESPIRO DA LUCAS MOURA - L'AJAX SI PERDE SUL PIU' BELLO, IN VANTAGGIO DI DUE RETI I RAGAZZOTTI OLANDESI SUBISCONO UNA CLAMOROSA RIMONTA DEGLI "SPURS" TRASCINATI DA UNO SPUMEGGIANTE LUCAS MOURA (TRIPLETTA) - POCHETTINO IN LACRIME - CAPELLO: "LE SQUADRE DELLA PREMIER HANNO UNA MARCIA IN PIU'" - VIDEO

AMSTERDAM - È la favola che si spezza e il sogno che non si trasforma in realtà e diventa quello del Tottenham, che elimina all'ultimo respiro l'Ajax con un 3-2 pirotecnico grazie alla tripletta di Lucas Moura. Ribaltati i gol di De Ligt e Ziyech, in finale di Champions League gli Spurs troveranno il Liverpool.. Manca l'ultimo capitolo per scrivere il finale, appuntamento dato ai Reds l'1 giugno al Wanda Metropolitano.

GIGANTE DE LIGT - La sorpresa dell'ultimo secondo è l'assenza di Neres in attacco per infortunio al tendine del ginocchio e la presenza di Dolberg dal 1' accanto a Tadic e Ziyech nel tridente dell'Ajax. Cambiano gli uomini, ma non lo spirito e l'approccio della squadra di Ten Hag, subito aggressiva e ai suoi soliti ritmi. Ci mette 4' per far saltare sui seggiolini il pubblico dell'Amsterdam Arena e far volare in grande stile Lloris, decisivo a mano aperta sul sinistro deviato di Tadic. Dall'angolo il portiere francese, però, non può nulla sul gigante De Ligt, che sale in cielo e sovrasta tutti spingendo di testa in porta la palla dell'1-0 (5'). Schizzano in piedi per la gioia sulla panchina olandese, l'Ajax ha già azzannato la gara.

REAZIONE TOTTENHAM - Il Tottenham prova a schivare i cazzotti dei Lancieri e a rifilarne qualcuno: un minuto dopo il gol incassato, Son accelera e il suo cross si trasforma in un tiro che centra il palo con Onana sorpreso e immobile. L'attaccante coreano è la prima minaccia per la difesa dell'Ajax, sguscia e si infila tra le maglie avversarie. Al 23' Lucas Moura taglia ma Dele Alli imbuca per Son, controllo e colpo di punta che non trova fortuna. Ancora Spurs, il tentativo di Eriksen arrivato a rimorchio è centrale e comodo per Onana. La risposta dei padroni di casa è affidata all'assolo di Tadic, il mancino da posizione defilata è troppo stretto per entrare sul palo lungo.

TERRA-ARIA DI ZIYECH - Lì dove fallisce Tadic, riesce Ziyech. I ruoli si invertono e il serbo veste i panni dell'ispiratore: dal fondo, vede il compagno staccato al limite dell'area che di prima intenzione con un gran sinistro incenerisce i riflessi di Lloris con un terra-aria di pregevole fattura. Micidiale 2-0 che arriva nel momento migliore degli uomini di Pochettino e che manda l'Ajax al riposo con il triplo vantaggio tra andata e ritorno.

FINALE PAZZESCO - Al Tottenham servono tre gol per ribaltare tutto, dentro Llorente allora per dare più peso in attacco. Al 53' Dele Alli viene pescato libero in area e di piatto esalta Onana che come un gatto vola per murare in angolo. Altri due minuti e gli ospiti accorciano con Lucas Moura, infilatosi in velocità e freddo davanti alla porta. L'Ajax accusa il colpo, gli Spurs non si fermano. Al 59' arriva anche il 2-2: Onana è prima miracoloso sulla conclusione di Llorente, poi pasticcia con Schone e regala a Lucas Moura la doppietta, bravo a districarsi in dribbling prima di trovare lo spiraglio per il tiro vincente. È di nuovo tutto in bilico. Ziyech dà la scossa, al 63' va ad un passo dal 3-2, sfiorando la rete all'altezza del dischetto. Al 79' si ripete, questa volta il palo strozza l'urlo in gola. Non c'è un attimo di riposo, si lotta su ogni pallone e l'Ajax difende ora con la paura di rovinare tutto. All'87' mischia in area, Vertonghen raccoglie e di testa colpisce la traversa. Il finale è accesissimo e all'ultimo respiro succede l'impensabile: Lucas Moura di sinistro firma la tripletta che condanna l'Ajax e rompe l'incantesimo. Tottenham in finale.

