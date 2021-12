CHE C'AZZECCA GIANNI ALEMANNO CON L'NBA? - “THE SCORE”, UNO DEI PIÙ FAMOSI SITI DI NOTIZIE SPORTIVE DEGLI STATI UNITI, PUBBLICA UNA FOTO PER PARAGONARE LE STATISTICHE DI LAMELO BALL E GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MA SBAGLIA A TAGGARE IL CESTISTA GRECO E MENZIONA GIANNI ALEMANNO! – GLI UTENTI SOCIAL SI SONO SBIZZARRITI: “IL FUTURO DELLA NBA NELLE MANI DI UN POLITICO ITALIANO?” E L’EX SINDACO DI ROMA RISPONDE: “GRAZIE, MA PREFERISCO L’ALPINISMO E LE ARTI MARZIALI”.

Da sport.sky.it

Il n°34 greco dei Bucks ha dominato contro gli Hornets, chiudendo con 40 punti e segnando il canestro decisivo a due secondi dalla sirena - ultimo atto di un entusiasmante testa a testa che l’ha visto battagliare contro un LaMelo Ball da 36 punti e da massimo in carriera.

Un match entusiasmante che The Score - uno dei più noti siti d’informazione sportiva degli Stati Uniti - ha celebrato con una grafica dedicata sulla sua pagina Facebook. Statistiche delle due stelle a confronto e poi una frase celebrativa, sottolineando il concetto che in campo si fosse visto all’opera quello che viene definito “il futuro della lega”.

Dove sta quindi la notizia? Beh, nel fatto che al social media manager di The Score sarà scappata una “esse” in meno nel nome proprio di Giannis Antetokounmpo e così, quasi in automatico (come spesso accade su Facebook) è comparso il primo tag consigliato. Quale? Gianni Alemanno, ritrovatosi così per una notte a essere protagonista sui parquet NBA - e inevitabilmente sommerso di commenti dai tanti appassionati (non solo statunitensi) che si sono lanciati sull’errore e sull’equivoco nato dal nome di battesimo.

“Il futuro della NBA nelle mani di un politico italiano?”, si domandano in molti, mentre la maggior parte si chiede da dove diavolo sia saltato fuori l’ex sindaco di Roma - che nell’estate 2008 era appena stato nominato primo cittadino della Capitale quando i nuovi Boston Celtics di Garnett-Pierce-Allen sbarcarono in città.

Una coincidenza anche quella? “Grande partita Alemanno: 40 punti e quasi tripla doppia”, sottolinea un tifoso dei Bucks, ormai consapevole come altri che - nel caso si voglia taggare Antetokounmpo - bisogna fare attenzione alla "s" finale, altrimenti si diventa in un attimo ex sindaco di Roma.

Coinvolto dalla decina di messaggi ricevuti sui social e dal tag sospetto che continuava a popolare la sua Home, anche lo stesso Gianni Alemanno ha voluto replicare brevemente - prendendo sul ridere la fortuita coincidenza: “Grazie per la qualificazione (scrive forse intendendo di essere onorato per l’accostamento, la qualifica, ma essere accostato a Giannis Antetokounmpo avrà emozionato anche il suo social media manager, ndr), ma preferisco l’alpinismo e le arti marziali”.

Un futuro nel basket meglio non escludere: in fondo con quel nome è praticamente già fatta, basta un tag fuori posto.

