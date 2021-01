CHE ARIA TIRA ALL’INTER? - FACCIA A FACCIA TRA MAROTTA E I GIOCATORI SUGLI STIPENDI ARRETRATI: QUELLI DI LUGLIO E AGOSTO SARANNO PAGATI ENTRO IL 16 DI FEBBRAIO - L’INTER HA DIFFERITO ANCHE IL PAGAMENTO DEL CARTELLINO DI ACHRAF HAKIMI. GRAZIE A UN ACCORDO FIRMATO CON IL REAL MADRID, LA PRIMA RATA DA CIRCA 10 MILIONI (SU 40 TOTALI) SARÀ VERSATA IL PROSSIMO 30 MARZO…

antonio conte marotta

Franco Vanni per www.repubblica.it

Un quarto d'ora di faccia a faccia alla Pinetina, per rassicurare i giocatori sul presente e sul futuro della società, in vista della partita con la Juventus di domani a San Siro. Un incontro informale, prima dell'inizio dell'allenamento del venerdì, a cui hanno preso parte i calciatori, l'allenatore Antonio Conte e i due amministratori delegati nerazzurri: Beppe Marotta per l'area Sport e Alessandro Antonello per quella Corporate. I temi: la situazione societaria e i tempi di pagamento degli stipendi non ancora saldati.

ZHANG

IL CONFRONTO CON I GIOCATORI

I due amministratori delegati dell'Inter hanno aggiornato allenatore e giocatori, assicurando loro che gli stipendi di luglio e agosto saranno pagati entro il 16 di febbraio. E hanno assicurato che il club adempirà anche agli impegni per novembre e dicembre evitando sanzioni, nel rispetto delle norme Figc.

I giocatori hanno ascoltato quanto i dirigenti avevano da dire, senza fare domande. Al termine dell'incontro, si sono riuniti fra loro per discutere delle informazioni ricevute. Prezioso in questa fase è il contributo dei senatori dello spogliatoio, impegnati in un lavoro di raccordo fra il club e i compagni arrivati più di recente.

IL TAVOLO FEDERALE

conte marotta

Quello di venerdì è il terzo incontro, dall'inizio della stagione, che dirigenza e giocatori fanno sulla situazione societaria e sugli stipendi. Se il pagamento al 16 febbraio delle mensilità dovute per la scorsa estate è tassativo (pena la perdita di punti in campionato, come previsto dalle norme federali) per le tranche di novembre e dicembre il dialogo è aperto.

L'argomento, che interessa diversi club, sarà affrontato anche nel prossimo Consiglio Federale, in calendario a fine mese. Qualsiasi sarà il quadro concordato a livello di Figc e Serie A, resta poi per i club la possibilità di stipulare accordi singoli con ciascun giocatore, in merito all'ammontare e ai tempi di pagamento di compensi e bonus.

ZHANG CONTE

SLITTA ANCHE IL PAGAMENTO DI HAKIMI

Oltre agli stipendi ai propri giocatori, l’Inter ha differito anche il pagamento del cartellino di Achraf Hakimi. Grazie a un accordo firmato con il Real Madrid, che ha ceduto il giocatore ai nerazzurri, la prima rata da circa 10 milioni (su 40 totali) sarà versata il prossimo 30 marzo. Il suo versamento era inizialmente previsto per lo scorso dicembre. L'accordo con il club spagnolo è stato raggiunto nelle scorse settimane.