CHE BRUTTA FINE CHE HANNO FATTO GLI AZZURRI, ORA CI SFOTTONO PURE GLI AMERICANI PER IL MONDIALE! - INSIGNE VIENE PUNZECCHIATO DA UN TIFOSO DURANTE UNA PARTITA IN MLS - IN UN VIDEO DIVENTATO VIRALE, SI VEDE UN SUPPORTER STATUNITENSE CHE URLA ALL'EX CAPITANO DEL NAPOLI: "DOV'È LA TUA COPPA DEL MONDO?" - INSIGNE NON HA RISPOSTO, MA HA SFODERATO UN SORRISO CHE VALE PIÙ DI MILLE PAROLE… - VIDEO

lorenzo insigne preso in giro da un tifoso americano 5

Da www.tuttosport.it

Continua con alcuni problemi l'esperienza in MLS di Lorenzo Insigne. Dopo i problemi fisici e il rigore sbagliato contro il New England, ora c'è un video diventato virale che lo ritrae. Proprio nell'ultima partita, durante la battuta di un calcio d'angolo, un tifoso dei padroni di casa lo ha stuzzicato sulla cocente esclusione dai Mondiali: " Dov'è la tua Coppa del Mondo?". Nonostante la delusione per l'esclusione dell'Italia, Insigne non si è fatto assalire dalla rabbia e, anzi, ha risposto con un sorriso prima di ritornare a concentrarsi sulla partita.

