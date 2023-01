CHE FACCIO SIGNO', LASCIO? LA JUVE E IL CASO DELLA FATTURA COL MARSIGLIA “CORRETTA A PENNA” PER NASCONDERE LO SCAMBIO MARLEY AKÈ-FRANCO TONGYA - LA CORTE D’APPELLO FEDERALE NELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SUI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE AL CLUB BIANCONERO FA UNA SPECIALE MENZIONE ALL’OPERAZIONE COL MARSIGLIA E AL TENTATIVO DI NASCONDERE LO SCAMBIO CHE HA CONSENTITO ALLA JUVENTUS DI PRODURRE UNA PLUSVALENZA DA 7,791 MILIONI...

Estratto da Monica Colombo per corriere.it

juventus-marsiglia e il caso della fattura corretta a penna

Una speciale menzione a fronte dell’inusitata mole di documenti e intercettazioni a sostegno delle motivazioni della sentenza di condanna a 15 punti di penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello federale alla Juventus va allo scambio Marley Akè-Franco Tongya. O meglio alla fattura emessa dall’Olympique Marsiglia con destinatario la Juventus (l’indirizzo è ancora Corso Galilei Ferraris, ma tant’è, pare il minore dei problemi) e con causale «compensazione» dell’operazione di scambio che viene materialmente corretta a penna dai bianconeri e rispedita ai francesi affinché la modificassero.

(...)

Lo scambio dei giocatori per inciso ha consentito alla Juventus di produrre una plusvalenza da 7,791 milioni di euro come messo nel bilancio del 2021. Sono gli stessi dirigenti juventini a dire espressamente di «evitare di evidenziare la compensazione» perché «la natura dell’operazione non doveva emergere ai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione». Un’operazione di nascondimento che per la Corte federale d’appello è servita per non far emergere la natura permutativa dell’affare.

agnelli ronaldo paratici