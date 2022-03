CHE FARÀ ROBERTO MANCINI? - IL CT DELLA NAZIONALE È IN CERCA DI RISPOSTE DOPO LA NOTTE PIÙ BUIA DEL CALCIO ITALIANO, E CRESCONO LE PROBABILITÀ CHE RESTI IN SELLA: SUI SOCIAL HA SCRITTO “PRENDIAMOCI DEL TEMPO PER RIFLETTERE E CAPIRE CON LUCIDITÀ, ORA L'UNICA MOSSA AZZECCATA È RIALZARE LA TESTA E LAVORARE PER IL FUTURO” - HA SPOSATO LA CAUSA AZZURRA FINO AL 2026, NON VUOLE LASCIARE CON QUESTO SENSO DI FALLIMENTO, ANCHE SE UNITED, NEWCASTLE E PSG SONO ALLA FINESTRA…

Guglielmo Buccheri per “La Stampa”

Tempo per riflettere dopo «aver rialzato la testa...». L'Italia prepara i bagagli per la paradossale tappa in Turchia, Konya, Anatolia centrale: è là che ci aspettano, tra 48 ore, per la gara tra le sconfitte dei playoff Mondiali.

Roberto Mancini, di bagagli, per ora farà solo quelli necessari al breve, e obbligato, viaggio turco perché non è ancora il momento per decidere quello che gli dovrà accadere dopo.

Resterà ct in cerca di risposte alla notte più nera? O scioglierà il forte legame, anche emotivo, con la sua Nazionale? Mancini, dal ritiro alle porte di Firenze, è uscito allo scoperto e lo ha fatto consegnandoci, via social, un messaggio non banale.

«Siamo passati - scrive il ct azzurro - dalla gioia totale ad una frustante delusione. È davvero dura da accettare, ma accogliere anche le sconfitte nella vita fa parte di un sano percorso di crescita umana e sportiva: prendiamoci del tempo per riflettere e capire con lucidità. Ora l'unica mossa azzeccata - continua - è rialzare la testa e lavorare per il futuro...».

Il ritorno a Wembley

Leggendo dentro alle veloci riflessioni del ct campione d'Europa e dopo aver compiuto un giro d'orizzonte tra gli umori federali, la partita sul futuro di Mancini piega verso il segno uno, dove per segno uno si intende la casa azzurra.

Da Coverciano c'è chi si spinge a raccontare di un commissario tecnico, in parte, già con la testa al suo stadio, Wembley, dove l'Italia tornerà il primo giugno per sfidare l'Argentina nella prima edizione della Coppa delle Nazioni tra i più bravi in Europa e i primi della classe in Sudamerica.

Un contropiede, forse, troppo ottimista, ma di sicuro nella testa di Mancini l'azzurro occupa i pensieri più profondi: uscire di scena lasciandosi alle spalle un senso di incompiutezza ingombrante stride con il desiderio del ct, quello cioè di costruire e dare vita a un percorso sulla panchina della Nazionale che rompesse con il recente passato.

I riflettori della Premier

Sulle mosse di Mancini hanno puntato i riflettori in molti, club inglesi (Manchester United e Newcastle su tutti) e non solo: l'idea che possa sbarcare a Parigi al Psg non è così campata in aria.

Ma nei pensieri dell'allenatore della nostra rinascita forte è il sentimento di fedeltà a una causa sposata, nel giugno scorso, fino al 2026. Il suo biglietto da visita, entrato per la prima volta a Coverciano, fu la convocazione di Zaniolo, mai un minuto in serie A, e del baby Pellegri: guardare là dove giocano i giovani è un'arte e tradisce coraggio.

Alla crescita dei giovani italiani sarà rivolto il lavoro della federazione per uscire al più presto dalle secche di un'eliminazione che ci ha rimandato in tilt e, su questo argomento, Mancini cerca conferme.

La Turchia ci aspetta, il presidente della Figc Gravina ha raggiunto il quartier generale azzurro ieri pomeriggio: tra ct e numero uno federale un primo confronto. Dal quartier generale azzurro, intanto, c'è chi è venuto via: Verratti per un fastidio fisico così come Berardi e Gianluca Mancini, Jorginho, Immobile ed Insigne per scelta. Gli altri, anche gli acciaccati come Chiellini o Bonucci, voleranno a Konya.