CHE FINE HA FATTO CAMILA GIORGI? - SCARICATA DAL SUO LEGALE E "INSEGUITA" DALLA GUARDIA DI FINANZA PER ACCERTAMENTI FISCALI, L'EX TENNISTA RISULTA IRREPERIBILE MA RESTA ATTIVA SUI SOCIAL – CAMILA DEVE FRONTEGGIARE ANCHE L'ACCUSA DI FALSO IDEOLOGICO NEL PROCESSO PER FALSE VACCINAZIONI ANTI-COVID PER OTTENERE IL GREEN PASS…

Martina Sessa per gazzetta.it - Estratti

Chissà dov'è Camila Giorgi. È questo che il sistema giudiziario e il suo ex avvocato (Cristian Carmelo Nicotra), in sintesi, si stanno chiedendo oramai da mesi. L'ex numero uno italiana è sparita dopo aver annunciato all'Itia il ritiro dal tennis professionistico.

Gli occhi non per forza più attenti, invece, possono ricostruire in parte dove si trova la tennista marchigiana: basta seguire il suo profilo Instagram.

Le stories non mancano mai: prima le foto di lei in abiti e costumi disegnati dalla mamma, poi quelle con le amiche, il tutto ambientato presumibilmente negli Stati Uniti d'America. A giugno, poi, sbuca un'altra storia. L'avvocato di Giorgi aveva promesso il suo ritorno in Italia, che di fatto è avvenuto: altro scatto di lei in giro per Roma, con tanto di emoticon di cuori. Infine, dopo quasi un anno, un nuovo post, sempre su Instagram: una foto in posa, con tanto di didascalia "Exploring the city", seguita dall'hashtag #Dallas.

L'irreperibilità è stato il motivo di addio dell'avvocato Nicotra, in occasione dell'udienza preliminare davanti al Gup di Vicenza, che la seguiva per l'accusa di falso ideologico nel processo per false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass. Questo, tuttavia, non è l'unico problema che rincorre Camila e tutta la famiglia Giorgi

