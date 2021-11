2 nov 2021 18:35

CHE FINE HA FATTO SERGIO RAMOS? – L'EX CAPITANO DEL REAL POTREBBE GIÀ LASCIARE IL PSG! A 4 MESI DALL’ARRIVO A PARIGI, IL DIFENSORE SPAGNOLO NON HA GIOCATO NEANCHE UNA PARTITA A CAUSA DI PROBLEMI AL POLPACCIO E NON GIOCA UNA GARA UFFICIALE DA SEI MESI, DALLA SEMIFINALE DI CHAMPIONS TRA REAL MADRID E CHELSEA - PER IL MOMENTO I NUOVI ARRIVI AL PSG NON HANNO SFONDATO: MESSI E' A SECCO DI GOL IN CAMPIONATO, MENTRE WIJNALDUM E DONNARUMMA STANNO PIÙ IN PANCA CHE IN CAMPO…