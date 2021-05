CHE ITALIA SARA’ AGLI EUROPEI? – CASSANO ALLA BOBO TV: “IN QUESTA NAZIONALE CAMPIONI NON CE NE SONO. IL FUORICLASSE E' MANCINI. POTREMMO RITROVARCI CONTRO IL PORTOGALLO AGLI OTTAVI E ANDARE A CASA. IL PROBLEMA E’ CHE…" - LELE ADANI RIVELA CHE IL CT NON È CONTENTO AL CENTO PER CENTO DELLE PUNTE. “FANTANTONIO” IRONIZZA: CI SERVE LEWANDOWSKI. TOGLIAMOLO ALLA POLONIA CHE A LORO NON SERVE A UN CAZZO E PRENDIAMOLO NOI” – VIDEO

Francesco Persili per Dagospia

CASSANO MANCINI

“In questa Nazionale campioni non ce ne sono. Potrebbe diventarlo solo Donnarumma”. Alla Bobo Tv si discute di come sarà l’Italia che vedremo agli Europei. Per Cassano l’unico fuoriclasse siede in panchina. È il ct Mancini. “Lui ha già vinto. La Nazionale gioca un grande calcio”, gli fa eco Vieri che punta sull’usato sicuro in difesa: “Metterei Bonucci e Chiellini, il problema è vedere come stanno a giugno. In avanti Belotti o Immobile? Ciro deve giocare”.

LELE ADANI

“Immobile fa una fatica bestia a buttarla dentro”, puntualizza Fantantonio che sottolinea la mancanza di un fantasista alla Totti, alla Cassano, alla Roberto Baggio. “L’unico che ‘imbuca’ è Bonucci ma lo fa con il lancio da 40 metri”.

Ricordando la Spagna con Fabregas falso nueve che agli Europei 2012 asfaltò in finale l’Italia di Prandelli, il Peter Pan di Bari Vecchia si chiede: “Potremmo mai vedere l’Italia con un finto centravanti? Adani dice che l’unico che può ricoprire quel ruolo è Zaniolo, che però agli Europei non ci sarà. Ci ha giocato anche Bernardeschi. Ma il nome giusto per Cassano resta quello di Pellegrini.

MANCINI NAZIONALE

Tra i difensori bocciato, invece, Bastoni. “Non ha mai giocato partite di un certo tipo, non mi convince con la difesa a quattro. Uno tra lui, Acerbi e Chiellini dovrà restare a casa. Andiamo con tutti difensori? Chiamiamo anche Ciro Ferrara?”.

belotti immobile

Nicola Ventola si augura di vedere a metà campo Barella e Castrovilli mentre Cassano affonda il colpo: “Il problema è che non abbiamo giocato contro Nazionali top in partite secche. Potremmo ritrovarci contro il Portogallo agli ottavi e andare a casa”. Lele Adani è convinto che Mancini potrebbe inventarsi un colpo di genio e stupire tutti con Kean, Scamacca o Raspadori. “Il ct non è contento al cento per cento delle punte. L’Italia controlla il gioco ma non ha la follia negli ultimi metri. Abbiamo bisogno di un super attaccante”. Cassano ironizza: “Ci serve Lewandowski. Togliamolo alla Polonia che a loro non serve a un cazzo e prendiamolo noi”

