CHE PADEL-LATE! - MENTRE ROMA OSPITA IL TOUR DEL PADEL FINANZIATO DALL'IMPRENDITORE DEL QATAR NASSER AL-KHELAÏFI (PATRON DEL PSG) IL GIOCO SI SPOSTA SU UN ALTRO CAMPO (LEGALE) - FINO A OGGI IL MONOPOLIO DEL CIRCUITO PROFESSIONISTICO ERA DEL WORLD PADEL TOUR (WPT) FINANZIATO DALL'AZIENDA DI BIRRA SPAGNOLA ESTRELLA DAMM. IL WPT HA DIFFIDATO I "SUOI" GIOCATORI DAL CALCARE I CAMPI DEL PREMIER PADEL. E LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE GUIDATA DA LUIGI CARRARO SI E’ SCHIERATA CON.. - VIDEO+FOTO BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Matteo Tonelli per “il Venerdì di Repubblica”

italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 238

Laghetti, una frazione di Egna in provincia di Bolzano, hanno dimezzato un campo da calcetto usato da bambini e ragazzi per fare spazio a un campo da padel. A Lissago, nel Varesotto, il "pallone" che copre i tre campi, approvato da Comune e Curia proprietari dei terreni, ha fatto arrabbiare i residenti per la modifica del panorama. Stessa storia a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. A Grassina, alle porte di Firenze, a finire nel mirino è stata la locale società di calcio. E via così.

italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 237

Insomma, per capire quanto la versione sportiva dei racchettoni da spiaggia - praticata a coppie in un campo rettangolare chiuso da pareti su quattro lati - sia diventata un fenomeno mondiale, basta dare un'occhiata alle cronache locali dei giornali. D'altronde i numeri di uno sport nato per caso in Messico nel 1962 e poi esploso in Spagna e Argentina, sono chiari: nel 2013 in Italia c'erano una ventina di campi; nel 2015, 150; nel 2018, 1.170; nel 2021 4.860. A fine marzo 2022 si tocca quota cinquemila, con il Lazio a guidare la classifica.

italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 236

Il tutto giustificato dai 75 mila tesserati della Federazione italiana e dal milione (poco più, poco meno) di appassionati del nostro Paese. A livello mondiale invece si viaggia sui 15 milioni. Non che la cosa sorprenda. Basta vedere la metamorfosi subìta da interi circoli di tennis che hanno riconvertito la terra rossa in sintetico, spendendo dai 25 mila ai 40 mila euro.

Investimento ampiamente ripagato visto che trovare un campo libero (un'ora costa circa 40 euro) non è la cosa più facile del mondo.

atleti migratori

Fino a oggi, ad avere il monopolio del circuito professionistico era il World Padel Tour (Wpt) finanziato dall'azienda di birra spagnola Estrella Damm e gestito dalla società Setpoint Events.

italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 235

Scelta obbligata per i professionisti di tutto il mondo (i più forti sono gli spagnoli e gli argentini) vincolati da rigidi contratti. Ma, con l'arrivo del Premier Padel, il nuovo circuito finanziato dai soldi dell'imprenditore del Qatar Nasser Al-Khelaïfi (lo stesso che si è comprato il Paris Saint-Germain, prestigioso club calcistico parigino), le cose sono cambiate.

La Federazione internazionale di Padel ha promosso la svolta, potendo contare sul supporto della Ppa, l'associazione dei giocatori professionisti. Dopo la prima tappa giocata a fine marzo a Doha, in questi giorni gli atleti sono impegnati al Foro Italico di Roma. In tutto i tornei 2022 saranno dieci, per toccare quota 25 nel 2024. Al Wpt (e soprattutto all'Estrella Damm) la cosa non è andata giù. Facile prevedere, come è già successo a Doha, una migrazione dei padelisti più forti verso i lidi qatarioti. Il motivo?

italian major premier padel foto mezzelani gmt sport065

Facile. Disputando i tornei del Wpt, la coppia più forte del mondo, gli spagnoli Juan Lebron e Ale Galan, arriva a guadagnare circa 100 mila euro all'anno. Mentre il montepremi del nuovo circuito arriva a 525 mila...

La partita adesso si è spostata sul terreno legale. Da un lato, infatti, il Wpt ha formalmente diffidato i "suoi" giocatori dal calcare i campi del Premier Padel, forte del contratto di esclusiva che li lega fino al 31 dicembre 2023. Per chi sgarra è pronta una multa complessiva di 12,5 milioni di euro per i primi venti giocatori in classifica e un'altra identica per tutti gli altri.

Una richiesta alla quale i padelisti hanno risposto denunciando «la posizione di monopolio», rivendicando libertà di scelta. Dicendosi decisi a rispettare l'obbligo di giocare nei tornei del Wpt fino alla fine di dicembre 2023 ma non disposti a rispettare il vincolo di esclusività.

italia major premier padel foto mezzelani gmt053

Al loro fianco si è schierata la Federazione internazionale che ha denunciato il Wpt per violazione della concorrenza e abuso di posizione dominante: «Puntavano a un circuito che non fosse gestito dai privati» dice Luigi Carraro, presidente della Federazione internazionale (Fip), composta da 65 membri (14 nuovi Paesi sono appena entrati, compreso il Vaticano). «Per questo è nato il Premier Padel. La nostra volontà è di far crescere questo sport il più possibile a livello mondiale. E che sia la scelta giusta lo dimostra anche l'aver organizzato il Mondiale Senior a Las Vegas, qualcosa che qualche anno fa sarebbe stato inimmaginabile».

italia major premier padel foto mezzelani gmt052

Carraro, figlio di quel Franco che fu anche sindaco di Roma, è stato eletto ai vertici della Federazione nel 2018, per poi essere riconfermato nel 2021: «Ho cominciato a giocare a padel nel 2015 ed è diventata una sana dipendenza». E anche, visto il boom, una responsabilità non da poco. Sia sul fronte esterno - visto che il tentativo di portare il padel alle Olimpiadi del 2028 negli Usa è dichiarato - sia su quello interno. Attualmente, infatti, il padel ricade sotto l'egida della Federazione italiana tennis, guidata da Angelo Binaghi. Con una crescita di queste dimensioni e con un giro d'affari in continua espansione, c'è chi si domanda quale potrà diventare il peso dei racchettoni nel tempio delle racchette.

al khelaifi muster

Carraro la vede così: «Binaghi si rende conto dell'importanza del padel e sono sicuro che saprà come anticipare i tempi...». Parole che sembrano presagire novità.

i big al foro italico

Così, mentre in questi giorni a Roma è in pieno svolgimento l'Italy Major Premier Padel che vede in campo big come Lebron e Galan, Paquito Navarro e Martin Di Nenno e il campione italiano Marcelo Capitani, il Wpt ha comunicato il nuovo calendario: in totale saranno 24 tornei. In Italia si giocherà a Cagliari. La data del Medio Oriente è ancora da definire. Ma difficilmente sarà Doha

al khelaifi chat al khelaifi meme AL KHELAIFI 66 AL KHELAIFI 19 luigi carraro foto mezzelani gmt 181 luigi carraro foto mezzelani gmt 165 roberto gualtieri angelo binaghi luigi carraro foto mezzelani gmt 187

italia major premier padel foto mezzelani gmt062 italia major premier padel foto mezzelani gmt060 italia major premier padel foto mezzelani gmt061 italia major premier padel foto mezzelani gmt051 italia major premier padel foto mezzelani gmt039 italia major premier padel foto mezzelani gmt046 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport075 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport086 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport094 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport087 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport089 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport098 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport100 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport105 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport107 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport114 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport115 gianluca vacchi al foro italico foto mezzelani gmt sport116 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport044 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 233 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 234 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport045 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport046 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport047 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 239 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 240 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport036 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 241 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 242 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport 243 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport034 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport035 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport040 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport037 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport038 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport039 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport041 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport042 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport043 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport049 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport050 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport051 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport052 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport053 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport054 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport055 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport058 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport056 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport057 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport059 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport060 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport061 italia major premier padel foto mezzelani gmt043 italian major premier padel foto mezzelani gmt sport062 italia major premier padel foto mezzelani gmt050 italia major premier padel foto mezzelani gmt048 italia major premier padel foto mezzelani gmt047 italia major premier padel foto mezzelani gmt049 italia major premier padel foto mezzelani gmt063