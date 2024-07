8 lug 2024 14:09

CHE ROTTURA DI PALLONI 'ST'EUROPEO! - EURO2024 È UNO DEI PIÙ "NOIOISI" DI SEMPRE, E NON SOLO PER LA FIGURACCIA DELL'ITALIA: POCHI GOL, RITMI COMPASSATI E PARTITE SOPORIFERE - FRANCIA E INGHILTERRA SONO ARRIVATE IN SEMIFINALE NONOSTANTE UN GIOCO POCO BRILLANTE E CAMPIONI CHE NON HANNO RESO QUANTO IN CAMPIONATO, L'UNICA A NON DELUDERE LE ASPETTATIVE È STATA LA SPAGNA - LA COLPA? I CALENDARI FITTISSIMI, CON I GIOCATORI CHE ARRIVANO A GIUGNO ESAUSTI…