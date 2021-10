CHE C’AZZECCA ZANGRILLO COL PALLONE? - IL MEDICO DI BERLUSCONI, ERA ALLO STADIO A VEDERE IL GENOA: È IN POLE PER FARE IL PRESIDENTE CON LA NUOVA PROPRIETÀ AMERICANA 777 PARTNERS - IL PRIMARIO NON SI È MAI OCCUPATO DI CALCIO, È SOLO TIFOSISSIMO DEL GRIFONE E ACCETTEREBBE L’INCARICO ANCHE GRATIS...

Andrea Schiappapietra per "La Stampa"

Il candidato presidente, il genoano rappresentativo destinato a prendere il posto di Enrico Preziosi fa il medico da una vita. E di calcio non si è mai occupato direttamente, anche se è genoano fino al midollo. Si tratta di Alberto Zangrillo, 63 anni, primario dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

Il grande pubblico lo conosce per le sue posizioni sul Covid (che gli sono valse le imitazioni di Maurizio Crozza) e per essere il medico personale di Silvio Berlusconi. Ieri era in tribuna al Ferraris accanto ad Andres Blazquez e ai rappresentanti di 777 Partners, dove ha assistito alla rimonta rossoblù contro il Sassuolo, dallo 0-2 (doppietta di Scamacca) al pareggio firmato Destro e Vasquez.

La presenza di Zangrillo non è passata inosservata, anche se già un mese fa era in tribuna d'onore nell'ultima gara in cui Preziosi è stato al Ferraris, quella con la Fiorentina. Non una novità, visto che negli anni allo stadio si è visto spesso.

Wander, Arciniegas e Blazquez lo conoscono da tempo e la sua candidatura alla presidenza nelle ultime settimane ha preso quota. Al momento è in pole position e le chance sono alte: genoanissimo, farebbe il presidente anche gratis e l'operazione sta andando in porto. Presto potrebbe esserci un nuovo incontro per trovare una definitiva intesa.

Parallelamente le operazioni che portano al closing procedono spedite. «Nessun ritardo, tutto va secondo i piani», è la posizione del club rossoblù, a sgombrare il campo dalle voci di intoppi e slittamenti. L'operazione è complessa, ci sono parecchi adempimenti: la scadenza del 22 ottobre resta valida, anche se non è escluso che per l'annuncio definitivo serva ancora qualche giorno.

In ogni caso, la tabella di marcia che 777 Partners e Preziosi hanno stabilito è che tutto si concluda entro il 15 novembre. Il segnale lanciato nelle ultime gare al Ferraris è chiaro: il Genoa è di 777 Partners, questi sono gli accordi e indietro non si torna. Preziosi si è defilato e resterà solo nel ruolo di consigliere, con un posto nel cda.

