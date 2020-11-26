CHE SFIGA! LA ''GAZZETTA DELLO SPORT'' AVEVA DEDICATO LO ''SPORTWEEK'' APPENA USCITO ALLA ''TERZA VITA DI MARADONA'' (QUALE, QUELLA ETERNA?). COME SE NON BASTASSE, ERA IL NUMERO 47, CHE NELLA SMORFIA NAPOLETANA È IL MORTO CHE PARLA-
CHE SFIGA! LA ''GAZZETTA DELLO SPORT'' AVEVA DEDICATO LO ''SPORTWEEK'' APPENA USCITO ALLA ''TERZA VITA DI MARADONA'' (QUALE, QUELLA ETERNA?). COME SE NON BASTASSE, ERA IL NUMERO 47, CHE NELLA SMORFIA NAPOLETANA È IL MORTO CHE PARLA-
‘’MARADONA NON È MORTO, È SOLO ANDATO A GIOCARE IN TRASFERTA” – LA MORTE DEL GENIO DEL CALCIO HA COLPITO PAOLO SORRENTINO MENTRE STA GIRANDO A NAPOLI. “E' STATA LA MANO DI DIO” - A MARADONA SONO STATI DEDICATI NUMEROSI FILM DIRETTI DA REGISTI DIVERSI TRA LORO COME EMIR KUSTURICA, MARCO RISI, ASIF KAPADIA – NERI PARENTI HA AVUTO L'ONORE DI DIRIGERE IL PIBE DE ORO IN UN CINEPANETTONE: TIFOSI (1999), IN CUI IL CAMPIONE INTERPRETA SE STESSO E SI FA RAPINARE DA NINO D'ANGELO
CONTE È DAVVERO IN BILICO? NON FINCHÉ DURA IL COVID NON SARA’ PIATTO E VACCINATO - A FEBBRAIO, INVIATI I PIANI DEL RECOVERY FUND, CONTE SI TROVERÀ DAVANTI A UN BIVIO: O SI RICORDERÀ CHE È STATO MESSO DA DI MAIO A PALAZZO CHIGI PER MEDIARE TRA I PARTITI DELLA MAGGIORANZA, E NON PER FARE IL MONARCA ASSOLUTO, OPPURE TORNERÀ A FARE L'AVVOCATO – MATTARELLA CHIEDE IL NOME DEL SOSTITUTO DI CONTE MA NON C’E’ ACCORDO (DI MAIO ACCETTARE UN ISCRITTO PD). CERCASI UN ESPONENTE DELLA SOCIETA’ CIVILE O DEL ''DEEP STATE'' - IL PATTO BETTINI/GIANNI LETTA
COME MAI GENERALI VUOL SALIRE IN CATTOLICA MA SENZA OPA? – PER CASO SI SONO MESSI DI TRAVERSO I DUE GRANDI SOCI DEL LEONE DI TRIESTE – DEL VECCHIO E CALTAGIRONE – CHE ALL’EPOCA DELL’OPERAZIONE SU CATTOLICA NON FURONO CONSULTATI DALL’AD DI GENERALI, DONNET? E ORA I DUE GRANDI VECCHI SI TOLGONO DALLE BABBUCCE QUALCHE SASSOLINO? AH, SAPERLO…
“ATTENTE A NON ACCETTARE IL FATIDICO ULTIMO INCONTRO” – L’ALLERTA DI ALESSANDRA SIMONE, CAPO ANTICRIMINE DELLA QUESTURA DI MILANO: “CI SONO MOLTE DONNE CHE SI OSTINANO AD ANDARE AVANTI NEL TENTATIVO DI SALVARE IL PARTNER E NELLA CONVINZIONE CHE POSSA CAMBIARE. OGGI ABBIAMO UN PROTOCOLLO CHE PROVA A INTERVENIRE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI…”
LE DONNE DI DIEGO – UN MATRIMONIO CON LA FIDANZATINA DI GIOVENTU’ CLAUDIA VILLAFANE FINITO TRA EPICI SCAZZI E CAUSE LEGALI E UNA PASSIONE TRAVOLGENTE CON HEATHER PARISI: LUI INIZIO' A FLIRTARE CON LEI IN DIRETTA A "FANTASTICO": "CI VEDIAMO PRESTO" – TRA GLI ULTIMI AMORI ROCIO OLIVO CHE DEFINI' “TOSSICA” LA LORO STORIA DOPO CHE LUI LE LANCIO' UN TELEFONO E VERONICA OJEDA LASCIATA DA DIEGO QUANDO ERA INCINTA - VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
LA RETTIFICA DEL MAGISTRATO GIOVANNI FAVI: “L’ACCOSTAMENTO DELLA MIA LETTERA SUGLI EFFETTI DELLA LIQUIRIZIA CONTRO IL COVID CON LA VICENDA DEL 'CIONDOLO MIRACOLOSO' APPARE MISTIFICATORIO E DIFFAMATORIO. IL RIMEDIO E' STATO CITATO DAL 'GIORNALE', LO STESSO QUOTIDIANO IN CUI APPARE L'ARTICOLO SU DI ME. E NASCE DA UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI”