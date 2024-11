CHE SÒLA ’STO “RE DEL SALE” - ANTONIO CASSANO RACCONTA LA SUA DELUSIONE DOPO AVER MANGIATO IN UNO DEI RISTORANTI DI NUSRET GOKCE, IL COATTISSIMO CUOCO-MACELLAIO CONOSCIUTO SUI SOCIAL CON IL NOME "SALT BAE" PER IL GESTO DI VERSARE IL SALE SULLA CARNE: "ABBIAMO PRESO 4 ANTIPASTI DI CARNE E UNA CARNE GRANDE PER 4 DA DIVIDERE. È ARRIVATO UN CONTO DI 880 EURO. CI HANNO PURE CHIESTO COME CI SIAMO TROVATI. HO DETTO 'NON CI VERREMO MAI PIÙ'. NUSRET NON C’ERA NEANCHE. C’ERA UN RAGAZZO CHE LO IMITAVA…"

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

ANTONIO CASSANO

Non solo calcio a «Viva El Futbol». Quando c’è di mezzo Antonio Cassano, tutto può succedere. […] Ed è stato Cassano a far divertire i suoi compagni d’avventura (nel trio, ricordiamo, c’è anche Nicola Ventola) parlando di Nusret Gokce, conosciuto come Salt Bae. È lo chef e ristoratore turco famoso per le sue amicizie con i vip, non solo con i calciatori, e per lo show con il sale che mette in scena nei suoi locali.

salt bae 19

L'ex fantasista ha svelato di essere andato, insieme alla famiglia, a mangiare in un suo ristorante: «Siamo andati in Grecia e abbiamo preso quattro antipasti di carne e una carne grande per quattro da dividere» […] «È arrivato un conto di 880 euro».

[…] «Chiamo il cameriere e gli dico che forse ha sbagliato con il conto. Invece, mi ha risposto che era tutto giusto: erano 220 euro a testa». Davanti a questa risposta l’ex fuoriclasse non poteva restare indifferente: «In inglese ci hanno pure chiesto come ci siamo trovati. Ho detto “Benissimo non ci verremo mai più”». Infine: «Nusret non c’era neanche. C’era un ragazzo che lo imitava».

