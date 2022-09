12 set 2022 15:17

CON CHI CE L’HA MATTARELLA? “LA PALLAVOLO ITALIANA ESEMPIO DI RISPETTO E CORRETTEZZA, MICA COME ALTRI SPORT…” - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA RICEVUTO AL QUIRINALE L'ITALVOLLEY CHE IERI SERA SI LAUREAVA PER LA QUARTA VOLTA CAMPIONE DEL MONDO MENTRE A TORINO ANDAVA IN ONDA LA “SOLITA” SERIE A TRA CAOS ARBITRALE E RISSE IN CAMPO – LA BATTUTA DEL CAPO DELLO STATO: “LASCIARE IL PRIMO SET ALLA POLONIA È STATO UN BEL GESTO” – VIDEO