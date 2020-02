16 feb 2020 19:54

CHI RESTERA’ ATTACCATO ALLA JUVE? IN ATTESA DI LAZIO-INTER, LA SIGNORA VINCE FACILE CON IL BRESCIA. DYBALA BACCHETTA I TIFOSI: "BASTA FISCHI" - SARRI RITROVA CHIELLINI MA PERDE PJANIC (PROBLEMA ALL’ADDUTTORE): “IL BOSNIACO NON HA LA PUBALGIA. CHIELLINI? ME LO SONO TROVATO VICINO PRONTO PER RIENTRARE E MI HA CHIESTO ‘MISTER QUANTO MANCA’? ERA DA IERI CHE DICEVA..." - IL NAPOLI TORNA A VINCERE ANCHE IN CAMPIONATO (E NON SUBISCE GOL)