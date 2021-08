CHI SARÀ LA PROSSIMA PUNTA DELL’INTER? – VENDUTO LUKAKU, I NERAZZURRI SONO IN CERCA DI UN CENTRAVANTI CHE POSSA SOSTITUIRE “BIG ROM” – DZEKO, APPENA ARRIVATO DALLA ROMA, NON GARANTISCE CONTINUITÀ SUL PIANO FISICO, COSÌ COME ALEXIS SANCHEZ – I FAVORITI PER LA SUCCESSIONE DELL’ATTACCANTE BELGA SONO ZAPATA, MARCUS THURAM E VLAHOVIC, OLTRE ALLE SECONDE PUNTE CORREA E INSIGNE (CON LAUTARO MARTINEZ DA “NUMERO 9”) NEL FRATTEMPO MAROTTA STA TRATTANDO IL RINNOVO DEL “TORO” CON AUMENTO A 6 MILIONI PER 5 ANNI…

Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

Nel giorno in cui Romelu Lukaku si presenta ai nuovi tifosi («il sogno di tornare al Chelsea è diventato realtà»), l'Inter volta pagina e getta le basi per costruire il futuro. Ieri i dirigenti nerazzurri hanno incontrato Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez per trovare un'intesa sul rinnovo del contratto dell'argentino, attualmente legato ai nerazzurri fino al 30 giugno del 2023.

Il colloquio non è stato risolutivo, serviranno altri incontri nelle prossime settimane per limare le differenze. Ma intanto occorre registrare l'atmosfera positiva che ha accompagnato il dialogo tra le parti: attualmente il Toro guadagna 3 milioni e come prima richiesta l'agente ha prospettato un robusto aumento fino a 8 milioni. Marotta e Ausilio confidano di arrivare a un punto di intesa intorno ai 6, comprensivi di bonus, magari concedendo alla punta un premio extra alla firma.

Parallelamente i dirigenti nerazzurri sondano diversi profili per completare il reparto d'attacco: le opzioni sul tavolo sono diverse, sia per caratteristiche sia per i prezzi. Il problema è che sarà necessario prima comprendere l'entità dell'infortunio di Sanchez, fermo per un problema muscolare al polpaccio. “Sarà difficile contare su Alexis per le partite di qualificazione ai Mondiali, ha un infortunio piuttosto complicato" ha dichiarato Pablo Milad presidente della federcalcio cilena.

Ecco perché in via della Liberazione ancora non hanno deciso se insistere per una seconda punta come Correa della Lazio, il preferito di Inzaghi, o Lorenzo Insigne oppure per una figura alternativa a Dzeko come Zapata (i suoi agenti sono arrivati in Italia) o Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, che costa 25 milioni. Di sicuro i nerazzurri hanno abdicato dal proposito di corteggiare Dusan Vlahovic, al centro di interessi multimilionari di top club, con l'Atletico Madrid in pole rispetto al Tottenham e secondo i rumors delle ultime ore anche al Manchester City.

Il serbo, che finora ha rifiutato il rinnovo di contratto con la Fiorentina, sta aspettando che Rocco Commisso torni dalla Calabria. Ma intanto il presidente viola apre alla cessione. «Nemmeno io ho risposte certe. Vorrei tenerlo ma se parliamo di offerte di 100 milioni o giù di lì, ci penserò attentamente anche perché, è giusto ribadirlo ai fiorentini, la pandemia ha causato danni economici notevoli. Ecco perché di fronte a certe cifre non si può voltare le spalle».

Gianluca Scamacca, che è seguito anche in Bundesliga e Ligue 1, potrebbe essere il sostituto: il suo agente Lucci ne ha già discusso con la dirigenza viola. Discorso a parte merita Domenico Berardi che ha chiesto, attraverso i suoi agenti, la cessione al Sassuolo nelle ultime ore. «Ma per lui non è arrivata formalmente nessuna offerta» rileva Giovanni Carnevali, ad del club emiliano.

«Non prenderemo in considerazione in ogni caso nessuna trattativa. Ci abbiamo messo due mesi per cedere Locatelli alla Juventus per 37,5 milioni, e ora mancano meno di quindici giorni alla fine del mercato. Non ci sarebbero i tempi e in ogni caso Berardi per noi ha un valore economico ancora superiore». Ovvero 40 milioni, con buona pace di Berardi, giocatore-simbolo del Sassuolo e campione d'Europa con l'Italia di Mancini.