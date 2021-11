CHI SARA’ IL MAESTRO TRA I MAESTRI? SORTEGGIONE DELLE ATP FINALS DI TORINO: BERRETTINI, CHE ESORDIRA' DOMENICA SERA CONTRO ZVEREV, PESCA ANCHE MEDVEDEV E HURKACZ, DJOKOVIC FORTUNATO CON TSITSIPAS, RUBLEV E RUUD. MANCHERANNO SIA RAFA NADAL CHE ROGER FEDERER. SINNER PRONTO A ENTRARE IN GIOCO IN CASO DI FORFAIT DI UNO DEGLI OTTO PARTECIPANTI…

Gli otto migliori giocatori della stagione 2021 sono a Torino per la prima edizione italiana delle Nitto ATP Finals. Si tratta di un momento unico nella storia del tennis tricolore, che mai aveva ospitato un evento così rilevante del mondo della racchetta. Non poteva quindi mancare un rappresentante azzurro tra i ‘Maestri’ che dal 14 al 21 novembre giocheranno sul cemento del Pala Alpitour: Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon in luglio, è stato il sesto giocatore a qualificarsi (sarà la sua seconda partecipazione alle Finals dopo quella del 2019). Non sarà l’unico tennista italiano presente a Torino, poiché la prima riserva a disposizione è Jannik Sinner, pronto a entrare in gioco in caso di forfait di uno degli otto partecipanti.

Mancheranno sia Rafa Nadal che Roger Federer e per ritrovare un’edizione delle Finals in cui non giocarono entrambi bisogna tornare indietro al 2016, anno in cui vinse Murray. Tuttavia il parterre è molto prestigioso, dato che metà dei partecipanti hanno già vinto il torneo: Djokovic (grande favorito) cerca di eguagliare il record di trionfi di Federer, a quota sei. Medvedev, numero 2 è il campione uscente. Zverev ha trionfato nel 2018 e Tsitsipas nel 2019. Sarà la prima volta al Master per Casper Ruud e Hubi Hurkacz, mentre Rublev (secondo russo in gara) si è qualificato per il secondo anno consecutivo.

Sono stati sorteggiati quindi i due gironi ed è stata deciso che domenica giocherà per primo il gruppo rosso, con Berrettini-Zverev match serale che, se si considera il campione in carica Medvedev come il favorito del gruppo, potrebbe essere immediatamente decisivo, senza per questo sottovalutare le chances di Hurkacz. Forse per Berrettini era meglio poter sfidare Tsitsipas piuttosto che Zverev. Nei confronti diretti di Berrettini con i tre del suo gruppo ci sono 6 sconfitte, 3 con Zverev, 2 con Medvedev, 1 con Hurkacz e 2 vittorie, una con Zverev e una con Hurkacz. Insomma si ha la sensazione che poteva andar meglio… Mentre nel girone di Djokovic c’è grande equilibrio per il secondo posto, ma nessuno sembra davvero in grado di insidiargli il primo.

GRUPPO VERDE

[1] N. Djokovic

[4] S. Tsitsipas

[5] A. Rublev

[8] C. Ruud

GRUPPO ROSSO

[2] D. Medvedev

[3] A. Zverev

[6] M. Berrettini

[7] H. Hurkacz

