Il Mondiale in Qatar si è concluso in anticipo per il Brasile, eliminato dalla Croazia ai quarti di finale. La delusione per i tifosi brasiliani è stata grande e nelle ultime ore in Brasile è scoppiata una bufera con Neymar al centro delle critiche, non per le sue prestazioni in campo ma per il suo atteggiamento dopo la pesante eliminazione contro la Croazia. L'attaccante del Psg, infatti, a poche ore dall''uscita al Mondiale, ha organizzato una festa nella villa della sorella Rafaella a San Paolo con tante celebrità, modelle e anche compagni di nazionale reduci dall'eliminazione in Qatar, come Antony.

I tifosi e i media brasiliani hanno apertamente criticato Neymar per aver organizzato la festa a poche ore dalla brutta e deludente eliminazione da Qatar2022. Soprattutto dopo che il giocatore si era dichiarato 'completamente abbattuto' per l'uscita dal Mondiale. “Tutti hanno diritto di organizzare feste, ma se sono psicologicamente distrutti non vanno in giro a fare feste. Neymar deve avere rispetto per il popolo brasiliano. Qualcuno ha visto Cristiano Ronaldo festeggiare dopo essere stato eliminato? Qualcuno ha visto De Bruyne?" ha detto l'ex calciatore Neto, ora conduttore tv.

A sorpresa, una leggenda del calcio brasiliano farà il tifo per l'Argentina nella finale di Coppa del Mondo. Cafu, storico ex terzino anche di Milan e Roma, ha dichiarato a margine di un evento in Qatar in vista anche della finale del Mondiale di voler sostenere l'Albiceleste del sette volte Pallone d'Oro Messi.

"Sì, sosterrò Messi e automaticamente l'Argentina. Messi ha disputato una grande competizione. L'Argentina ha perso la prima partita e tutti hanno iniziato a criticarlo. Poi, all'improvviso, lui ha preso il comando e ha detto 'lasciate fare a me'. Mi piacciono i grandi giocatori, quelli che fanno la differenza e lui è tra questi", ha detto Cafu dando grande merito al 10 argentino.

Non poteva mancare anche una sofferta parola sul suo Brasile eliminato ai quarti dalla Croazia: "Gli ultimi quattro minuti sono stati l'unica cosa negativa. Una mancanza di attenzione ha portato il Brasile fuori dal Mondiale ed è un peccato, perché avevamo giocatori molto bravi, giovani ed esperti".

