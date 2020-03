CHI VINCE LO SCUDETTO SE VIENE BLOCCATO IL CAMPIONATO? - MAI UN CAMPIONATO A GIRONE UNICO È STATO SOSPESO PRIMA DELLA FINE E QUINDI NON C'E' UN PRECEDENTE - AL MOMENTO, NORME ALLA MANO, MANCA ANCHE UNA STRADA GIURIDICA PER ASSEGNARE IL TITOLO IN CASO DI INTERRUZIONE - ECCO ALCUNE IPOTESI E LA POSSIBILE VIA D’USCITA…

Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

sarri conte

Urla, veleni e contrordine. Dopo ore faticose, e da cancellare in fretta per lo spettacolo offerto, domani la Serie A si rimette in moto dentro stadi vuoti e trattenendo il fiato. Insieme alle porte chiuse, i provvedimenti governativi, e non solo, hanno consegnato al nostro pallone due vademecum per allontanare, o provare a farlo, l'emergenza coronavirus dagli spogliatoi o dai campi di allenamento. Il tema di un possibile contagio fra i giocatori è già all'ordine del giorno in realtà come la Danimarca e un potenziale, e logico, rischio altrove.

simone inzaghi

Così per scomodare argomenti molto più leggeri, ecco come nel popolo di tifosi o appassionati sia sempre più frequente l' interrogativo sul destino dello scudetto qualora la stagione dovesse, giocoforza, interrompersi bruscamente senza poter più andare avanti.

Ipotesi fantasiose Il punto di partenza è il seguente: mai un campionato a girone unico è stato sospeso prima del traguardo. E la più immediata conseguenza è che non esiste un passaggio, norme alla mano, dove si possa trovare la strada giuridica da seguire per assegnare il titolo in caso di interruzione delle attività.

lukaku ronaldo conte sarri

In queste ore, la partita a tre fra Lazio, Juve ed Inter si è spostata proprio sul campo, inedito, delle previsioni con l' unico risultato di confezionare una lunga striscia di notizia false. C' è chi si è iscritto, o ha fondato, il partito che assegnerebbe lo scudetto riavvolgendo il nastro fino all' ultima giornata di campionato con le dieci gare in agenda tutte disputate: linea di confine il 15, 16 e 17 febbraio, la tappa in cui la Juve ha vinto con il Brescia e la Lazio ha superato l' Inter nello scontro diretto disegnando una classifica con i bianconeri avanti di un punto sui capitolini e di tre sui nerazzurri.

E c' è il fronte di chi racconta di uno scudetto da assegnare prendendo per buona la graduatoria così come è stata definita dopo metà percorso, con la Juve a quota 48, l' Inter a quota 46 e la Lazio a 43. Le squadre per le coppe Niente di tutto questo. Ma palla a un eventuale rompicapo per la Figc, a cui spetterebbe indicare la nuova via d' uscita, compresa la possibilità di non assegnare il titolo.

gravina

L' unico obbligo sarebbe quello di ufficializzare una classifica finale da consegnare all' Uefa per permettere ai nostri club di partecipare alle coppe europee. Il calcio prova a ripartire dentro scenari silenziosi e con la speranza di tenere lontano il rischio di una frenata che faccia calare il sipario sulla stagione.