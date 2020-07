CHICCHE DI GOSSIP – FABIO VOLO, MATRIMONIO FINITO - PAPARAZZI IN CALORE: BOSCHI CON LA FRANGETTA DA PUPA SVACANZA CON GIULIO BERRUTI - POLVERIERA JUVE: SARRI STA SUL CAZZO NON SOLO A PJANIC E DYBALA, PURE CRISTIANO RONALDO MUGUGNA - WEEKEND HOT CON LUDOVICA PAGANI - RAFFAELLA FICO NON SA CHE IL RICCO IMPRENDITORE AVEVA GIA' REGALATO ANELLO E PROPOSTA DI MATRIMONIO A...

Apertura in grande stile per riproporre la movida in Sardegna per Flavio Briatore che ha deciso di rilanciare il suo Billionaire. L’imprenditore ha preso lo staff del Lio di Ibiza, locale cool d’Europa, e ogni sera garantirà uno show ai suoi clienti, a Porto Cervo. Con la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, invece, affronterà le vacanze da separato.

Fico e le nozze che scompaiono

Raffaella Fico, dopo lo scoop di “Chi” che l’ha sorpresa insieme con il ricco imprenditore Giulio Fantini, non sa che il ragazzo aveva già regalato l’anello e fatto la proposta di matrimonio alla sua ex Desideria Rado. Poi all’improvviso è sbucata la Fico e Desideria è scomparsa...

Amore al capolinea

È ufficialmente finita tra Fabio Volo e Johanna Maggy. I due, dopo una lunga e bella storia d’amore, si sono detti addio pur rimanendo in ottimi rapporti. E lei, istruttrice di yoga, ha scelto di trasferirsi a vivere alle Baleari insieme con i figli. Scelta condivisa da Volo che farà avanti e indietro per amore... dei suoi figli.

Un matrimonio da... fuoriserie

La data del matrimonio di Elettra Lamborghini con il dj e produttore Afrojack non sarà il 6 settembre, come anticipato da molti rumors dell’ultima ora. La coppia, infatti, si scambierà le fedi il prossimo 26 settembre.

Ludovica on air

Ludovica Pagani, una delle più celebri influencer italiane, è la nuova regina dei fine settimana radiofonici: tutti i sabati e le domeniche, dalle 16 alle 18, è in onda con “105 Weekend”, uno dei programmi più ascoltati dell’estate. E, secondo i bene informati, questo è il primo passo verso un autunno “bollente” sia in radio sia in tv, per la gioia dei suoi oltre 2 milioni di follower.

Polveriera Juve

Nello spogliatoio della Juventus cresce il malumore tra alcuni calciatori e l’allenatore Maurizio Sarri. Miralem Pjanic e Paulo Dybala hanno un rapporto teso con il mister anche fuori dal campo. Anche Cristiano Ronaldo mugugna. Il ritorno di Max Allegri si fa sempre più concreto.

Politically (s)correct

Gianni Letta ritorna?

Nel gioco politico incerto di una situazione post Covid come quella che stiamo vivendo è ovvio che ci si affidi a chi da sempre ha una sicurezza dettata dalla maturità e dall’esperienza sul campo. Ecco quindi che la figura dell’ex sottosegretario Gianni Letta sta tornando ago della bilancia di futuri scenari che possano restituire fiducia nelle istituzioni.

Boschi in vacanza

Dopo anni di vacanze con le amiche a Ibiza o con la famiglia in montagna, Maria Elena Boschi sta progettando le sue vacanze di coppia con Giulio Berruti, durante le quali ovviamente sarà braccata dai paparazzi.

Di Maio – Conte duello finale

La guerra al vertice del Movimento cinque stelle è il vero argomento dell’estate. Di Maio terrorizzato dall’ascesa inarrestabile del premier Conte teme per il suo futuro, già messo a rischio da Di Battista. Mentre Conte vorrebbe comunque che Luigi si facesse da parte per avere mano libera nelle sue alleanze...

