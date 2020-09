9 set 2020 10:30

CHIEDETE A CONTE E ZINGARETTI PERCHE’ A VENEZIA SI PUO’ ANDARE AL FESTIVAL DEL CINEMA AL CHIUSO E A ROMA INVECE NON SI PUO’ VEDERE UNA PARTITA DI TENNIS ALL’APERTO – NEL NOSTRO PAESE HANNO RIAPERTO CINEMA, TEATRI E, IN CERTE REGIONI, ANCHE STADI DI CALCIO (A CASTEL DI SANGRO C'ERANO MILLE TIFOSI SUGLI SPALTI PER IL NAPOLI) MA GLI INTERNAZIONALI RESTERANNO SENZA PUBBLICO - DUE PIANI DETTAGLIATI DELLA FEDERTENNIS PER LA RIAPERTURA SONO STATI BOCCIATI DAL CTS, UNO ERA IDENTICO A QUELLO DEL ROLAND GARROS (CHE PREVEDE 11500 PERSONE AL GIORNO)