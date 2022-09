22 set 2022 19:30

CHOC PALLE IN BUNDESLIGA: È STATO DIAGNOSTICATO UN TUMORE AI TESTICOLI ALL'ESTERNO OLANDESE DELL'HERTHA BERLINO, JEAN-PAUL BOETIUS - SI TRATTA DEL QUARTO CASO NEL CAMPIONATO TEDESCO, DOPO SEBASTIEN HALLER DEL BORUSSIA DORTMUND, CHE È ANCORA IN CURA PER UN TUMORE MALIGNO, MENTRE SONO TORNATI IN CAMPO MARCO RICHTER DELL'HERTHA BERLINO E TIMO BAUMGARTL DELL'UNION BELIN…