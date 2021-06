CHRIS, STAY STRONG, I LOVE YOU (TIENI DURO, TI VOGLIO BENE) – LUKAKU SEGNA CONTRO LA RUSSIA E DEDICA LA RETE A ERIKSEN! IL PRIMO PENSIERO DELL'ATTACCANTE BELGA È STATO PER IL COMPAGNO DI SQUADRA DELL'INTER, COLPITO DA UN MALORE IN CAMPO E ORA COSCIENTE IN OSPEDALE - POLEMICHE A SAN PIETROBURGO: MENTRE I GIOCATORI BELGI E GLI ARBITRI SPAGNOLI SI SONO INGINOCCHIATI PER MANIFESTARE LA LORO VICINANZA ALLE VITTIME DI RAZZISMO, I GIOCATORI RUSSI SONO RIMASTI IN PIEDI E DAGLI SPALTI SONO PIOVUTI FISCHI - IL BELGIO ASFALTA LA RUSSIA: 3-0 (DOPPIETTA DI LUKAKU) - VIDEO

“Chris, Chris! Stay strong. I love you.”? pic.twitter.com/SELjMukLn3 — F r a n ?? (@_rafaholic) June 12, 2021

Il mondo del calcio, e non solo, si è fermato per fare il tifo per Christian Eriksen. Il 29enne centrocampista danese è stato colto da un malore mentre era in campo con la sua nazionale nella gara contro la Finlandia. Sui social, colleghi e tifosi hanno voluto porgere un omaggio al campione dell'Inter, che è stato rianimato dai medici e si trova al momento in ospedale per ulteriori accertamenti. Tra loro anche Romelu Lukaku che ha voluto fare forza al compagno di squadra a modo suo.

Lukaku si è subito sbloccato a Euro 2020, andando in gol dopo 10' in campo con il suo Belgio nella gara contro la Russia. Nonostante la grandissima gioia, il primo pensiero dell'attaccante dell'Inter è stato per il compagno di squadra. "Chris, Chris, I love you", "Ti voglio bene", ha urlato alla telecamera festeggiando la rete che ha portato in vantaggio la nazionale belga.

