18 mar 2022 17:06

CI DOVREMO GUADAGNARE IL MONDIALE SENZA BALO - COME DAGO-ANTICIPATO, NON C'È MARIO BALOTELLI TRA I CONVOCATI DI MANCINI PER I PLAYOFF DEL 24 MARZO CON LA MACEDONIA ED EVENTUALMENTE PER LA FINALE DEL 29 CON TURCHIA O PORTOGALLO: CHIAMATI GLI ORIUNDI LUIZ FELIPE E JOAO PEDRO, IN TUTTO SONO 33 I GIOCATORI - IL BLOCCO È QUELLO DELL'EUROPEO, PIÙ SENSI, TONALI, ZACCAGNI, PELLEGRINI, ZANIOLO E…