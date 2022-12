14 dic 2022 14:18

CI VUOLE CARLO ANCELOTTI PER FAR RIVINCERE UN MONDIALE AL BRASILE (A DIGIUNO DAL 2002) – MA L’IDEA DI PUNTARE SU CARLETTO NON PIACE ALL'EX MILANISTA RIVALDO, CAMPIONE DEL MONDO NEL 2002: “LA SELEÇAO DEVE ESSERE GUIDATA DA CHI HA SANGUE BRASILIANO NELLE VENE” – SUGGESTIVA PER I TIFOSI GIALLOROSSI L’IDEA DI VEDERE ANCELOTTI AFFIANCATO SULLA PANCHINA VERDEORO DA FALCAO - FERNANDO SANTOS LASCIA IL PORTOGALLO: IPOTESI MOURINHO PART-TIME