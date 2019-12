CIAK, CR7 DELUXE! CRISTIANO RONALDO BRILLA A DUBAI CON L'OROLOGIO DA 500MILA EURO E ANNUNCIA: “IN FUTURO VOGLIO FARE UN FILM A HOLLYWOOD" - "SE DA ANNI SONO AL VERTICE È PERCHÉ CURO OGNI DETTAGLIO: PREPARAZIONE FISICA, CIBO, TEMPI DI RECUPERO. QUANDO SMETTERÒ DI GIOCARE VOGLIO MIGLIORARE IL MIO INGLESE E DIVENTARE ATTORE" (MA NON DITELO A CANTONA!) - I GIOIELLI DA SOGNO SFOGGIATI IN CONFERENZA TRA CUI UN ROLEX CUSTOMIZZATO RIVESTITO DI DIAMANTI E UN BRILLANTE TAGLIO CUSCINO…

Michela Proietti per corriere.it

L’anello in stile principesco sfoggiato dal calciatore. Sempre a Dubai, lo scorso anno , aveva indossato gioielli per 1 milione di euro secondo una stima degli esperti. La passione per il lusso del calciatore è irrefrenabile e in fatto di orologi non conosce limiti: Ronaldo possiede una intera collezione, di cui fa parte un prezioso Montres Breguet doppio Touribillon del valore di mercato di 720mila euro.

Da repubblica.it

"Io e Messi per tanti anni i migliori? Non ci sono segreti o miracoli. Vincere in tutte le squadre in cui ho militato non è una coincidenza, quando sei un campione vinci sempre". Cristiano Ronaldo spiega la ricetta del suo successo alla vigilia dei Globe Soccer Awards in programma domani a Dubai. "Senza molto lavoro, senza dedizione e passione per quello che fai non puoi ottenere tanti trofei e riconoscimenti - ha affermato CR7 durante la Dubai International Sports Conference-. La cosa più importante, secondo me, è avere sempre tante motivazioni. Non devo più dimostrare nulla a nessuno, tranne a me stesso e alla mia famiglia. Devo godermi tutto ciò che ho raggiunto".

Cristiano Ronaldo si è anche soffermato sugli aspetti che gli permettono ancora all'età di 34 anni di essere uno dei calciatori più forti al mondo: "Prendermi cura di me è il mio modo di vivere. Devi sacrificare te stesso e dedicare il 70% della tua vita al calcio. Prenderti cura e conoscere il tuo corpo: preparazione fisica, cibo, recupero. E non tutti gli atleti sono disposti a farlo, lo dico senza critiche a nessuno. Mantenersi al top richiede di pensare sempre in termini di eccellenza".

"Nella mia vita cerco sempre di imparare, educare me stesso e allenarmi in ciò che mi interessa - ha proseguito l'asso portoghese -. Voglio recuperare il tempo che ho dovuto sottrarre alla scuola. Mi preparo per una nuova vita in cui voglio partecipare a nuove cose: migliorare il mio inglese e fare un film a Hollywood. C'è tempo per tutto, la giornata ha 24 ore e puoi allenarti, riposare, stare con la famiglia e gli amici, oltre a divertirti. L'importante è trovare un equilibrio".

Tra gli obiettivi di CR7 non manca quello di battere altri record: "Ottenere primati è un processo che avviene naturalmente dopo un sacco di lavoro. Devi essere sempre pronto e i record arrivano. Battere il numero di gol di Pelé sarebbe motivo di orgoglio, ovviamente, ma ognuno di noi ha la sua storia. Pelé continuerà a essere Pelé e Cristiano a essere Cristiano. Spero che il 2020 sia un anno eccellente, come sempre. La verità è che non ho mai avuto anni brutti, spero perciò che anche il prossimo sarà fantastico".

