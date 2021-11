3 nov 2021 19:00

A CIASCUN ATLETA LA SUA "BOMBA" - GIAN ANTONIO STELLA: "A LEGGERE DELLA CONDANNA A UN ANNO E UN MESE DI SQUALIFICA DEL REGATANTE RENATO BUSETTO VIENE IN MENTE UN PEZZO DEL CORRIERE DEL 1960, A FIRMA MARIA VITTORIA ROSSI, CHE PARLAVA DEI GIOCHI DI ROMA E INIZIAVA COSÌ: 'IO MI DROGO, TU TI DROGHI, EGLI SI DROGA. NON TUTTI "BOMBANO" ALLA STESSA MANIERA: OGNI ATLETA HA LA SUA FORMULA SEGRETA'…" (MA COME, GIÀ 60 ANNI FA ERAVAMO A QUESTI LIVELLI?)