CICCIO, MA CHE COMBINI? CHE SPAVENTO PER GRAZIANI: CADE IN CASA E VIENE RICOVERATO IN RIANIMAZIONE. ORA STA MEGLIO - "DOVEVO RIPARARE UN BUCO. SONO SALITO SU UNA SCALA ALLUNGABILE MA POI SI SONO ROTTI DEI GANCI E SONO VOLATO DA UN’ALTEZZA DI CIRCA 6-7 METRI. HO 11 COSTOLE FRATTURATE E 6 VERTEBRE ROTTE, MA SENZA DANNI AL MIDOLLO SPINALE. HO LA MILZA FUORI USO, MA FORSE NON DEVONO ASPORTARMELA. HO AVUTO LA FORTUNA DI ESSERE CADUTO SUI GLUTEI E SULLA SCHIENA. PER FORTUNA NON C’ERA DEL CEMENTO SOTTO DI ME, MA ERBA SINTETICA. MI È ANDATA BENE"…