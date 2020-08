CIRO IL GRANDE, SUPERBOMBER D’EUROPA: IMMOBILE VINCE LA SCARPA D’ORO. SARRI NON CONVOCA RONALDO (L’UNICO CHE AVREBBE POTUTO CONTENDERGLI IL TITOLO) E IL CENTRAVANTI DELLA LAZIO CONQUISTA IL TRONO DEI MARCATORI IN EUROPA -BATTUTO ANCHE LEWANDOWSKI - SOLTANTO ALTRI DUE CALCIATORI ITALIANI ERANO RIUSCITI A VINCERE LA SCARPA D'ORO NELLA STORIA: LUCA TONI NEL 2006 E FRANCESCO TOTTI NEL 2007 - VIDEO

simone inzaghi e ciro immobile

Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20. L'attaccante della Lazio è primo nella classifica speciale dei marcatori in Europa e non può essere raggiunto da nessuno. La Juventus infatti ha diramato l'elenco dei convocati, in cui non figura il nome di Cristiano Ronaldo, unico che avrebbe potuto contendere il titolo al centravanti della Lazio. Adesso non ci sono più dubbi. Immobile vince la Scarpa d'Oro e anche il titolo di capocannoniere in Serie A. È il primo italiano dal 2006 a riuscirci.

L'attaccante biancoceleste corona una stagione straordinaria battendo anche Robert Lewandowski. A decretare il trionfo di Immobile, è la mancata convocazione di CR7, che non giocherà contro la Roma. Soltanto altri due calciatori italiani erano riusciti a vincere la Scarpa d'Oro nella storia: Luca Toni nel 2006 e Francesco Totti nel 2007. Immobile aveva già vinto tre titoli di capocannoniere: uno in Serie B con il Pescara (2011-2012) e due in Serie A con Torino (2013-2014) e Lazio (2017-2018).

