25 nov 2021 13:42

CITY E PSG FANNO UN ALTRO SPORT - MENTRE LA JUVE PRENDE SCHIAFFI DAL CHELSEA E INTER, MILAN E ATALANTA ARRANCANO TRA ALTI E BASSI, IL DERBY DEGLI SCEICCHI MOSTRA COME SI GIOCA IN CHAMPIONS: IL COLLETTIVO DI GUARDIOLA CONTRO I SOLISTI MESSI-MBAPPÉ-NEYMAR, UNO SPETTACOLO (MA SEMBRA UN VIDEOGAME) - DEL PIERO, COMMENTATORE PER SKY SPORT: "PARTITA BELLISSIMA, IL CITY È LA STESSA SQUADRA DA SEMPRE, IL PARIS DEVE DIVENTARLO" (E SE LE ITALIANE LE PESCANO AGLI OTTAVI, SIAMO FRITTI) - VIDEO