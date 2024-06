COLATURA DI “ACCIUGHINA” – MASSIMILIANO ALLEGRI È STATO LICENZIATO DALLA JUVENTUS PER GIUSTA CAUSA – L’ALLENATORE, CHE INIZIALMENTE ERA STATO ESONERATO, È STATO SILURATO DOPO LA “SCEMEGGIATA” DURANTE LA FINALE DI COPPA ITALIA CONTRO LA JUVENTUS (LO “STRIP TEASE” IN CAMPO, L’ESPULSIONE E GLI SCAZZI CON IL QUARTO UOMO E CON IL DIRETTORE DI "TUTTOSPORT", GUIDO VACIAGO) – IL CLUB BIANCONERO SI LIBERA DEL PESANTE CONTRATTO DI “MAX” E LIBERA IL POSTO PER THIAGO MOTTA - ALLEGRI FA RICORSO E POTREBBE CHIEDERE I DANNI DI IMMAGINE...

massimiliano allegri

1. LA JUVENTUS LICENZIA ALLEGRI PER GIUSTA CAUSA

(ANSA) - La Juventus ha licenziato Massimiliano Allegri per giusta causa. L'ormai ex tecnico bianconero ha ricevuto la lettera di licenziamento, dopo che lo scorso 17 maggio era stato esonerato dal suo incarico per "taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta".

L'episodio in finale di Coppa Italia a cui il club bianconero si riferiva al momento dell'esonero era avvenuto al 94' di Atalanta-Juventus, vinta con una rete di vantaggio: era il 15 maggio e il tecnico era stato espulso dopo essersi strappato giacca e cravatta di dosso e avere protestato urlando all'indirizzo del designatore degli arbitri per una punizione concessa agli avversari.

meme sull'esonero di max allegri 1

Allegri ora ha ricevuto la notifica del licenziamento mentre si trova a Londra per seguire la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. La Juve quindi tronca il contratto del tecnico livornese un anno prima della scadenza e ora bisognerà vedere se il tecnico deciderà di prendere altre strade, con nuovi incarichi, senza volere discutere la vicenda, o se proverà a ricorrere al tribunale del lavoro o a chiedere danni di immagine.

2. ALLEGRI FA RICORSO: COSA SUCCEDE ORA

Estratto dell’articolo di Nicolò Franceschin per www.corriere.it

massimiliano allegri foto mezzelani gmt35

La Juventus ha licenziato Massimiliano Allegri per giusta causa. L’allenatore livornese ha ricevuto dal club bianconero la notifica del licenziamento. Una decisione che il club motiva con il comportamento tenuto dal tecnico al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Situazioni che avevano portato all’esonero dello stesso Allegri, ufficializzato il 17 maggio scorso, con un comunicato in cui il club bianconero parlava di «comportamenti non compatibili con i nostri valori».

Adesso Allegri impugnerà l'atto e presenterà ricorso al tribunale del lavoro. L'ex tecnico bianconero, inoltre, sembra intenzionato a chiedere anche i danni di immagine. Insomma, la storia tra la Juventus e Max Allegri finisce così, con una battaglia legale. […]

meme sull'esonero di max allegri 2 meme sull'esonero di max allegri 6 max allegri 5 max allegri 6 max allegri 7 max allegri 8 massimiliano allegri coppa italia massimiliano allegri - meme meme sull'esonero di max allegri 3 meme sull'esonero di max allegri 4 meme sull'esonero di max allegri 5 massimiliano allegri