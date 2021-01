31 gen 2021 17:38

COLPO GROSSO LAZIO: RIFILA TRE PERE ALL’ATALANTA, LA SORPASSA AL 5°POSTO E VENDICA L’ELIMINAZIONE IN COPPA ITALIA – LEZIONE DI INZAGHI A GASP CHE MASTICA AMARO: “LA LAZIO HA TROVATO LA CHIAVE PER METTERCI IN DIFFICOLTÀ? HO QUALCHE DUBBIO.." - DAVVERO IL TECNICO DELLA “DEA” PENSAVA CHE LA RINUNCIA A PAPU GOMEZ, IL GIOCATORE CHE DAL 2014-2015 HA FORNITO IL MAGGIOR NUMERO DI ASSIST (58) IN SERIE A FOSSE COSÌ INDOLORE? - CARESSA DOPO LA VITTORIA SUL MILAN AVEVA DETTO CHE L'ATALANTA SI CANDIDAVA AD ESSERE TRA LE FAVORITE PER LA VITTORIA FINALE. LO PENSA ANCORA? - VIDEO