UN COLPO DI QATAR PER SARKOZY! C'È LUI DIETRO L'ARRESTO DI PLATINI, E IN PARTICOLARE UN PRANZO CON GLI EMIRI A 10 GIORNI DALL'ASSEGNAZIONE DEI MONDIALI 2022 IN CUI SI DECISE L'ACQUISTO DEL PARIS SAINT-GERMAIN, L'INVESTIMENTO IN LAGARDERE E LA CREAZIONE DEL CANALE SPORTIVO BEIN. IN CAMBIO DI QUESTA INIEZIONE DI MILIARDI IN FRANCIA, GLI EMIRI OTTENNERO CHE PLATINI VOTASSE E FACESSE VOTARE PER IL QATAR E NON PER GLI USA (CHE ORA PRESENTANO IL CONTO)

MONDIALI 2022, INTERROGATO L'EX SEGRETARIO DELL'ELISEO

(ANSA) - Anche l'ex segretario generale dell'Eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy viene interrogato a piede libero, nell'ambito dell'inchiesta sui Mondiali del 2022 in Qatar che ha portato al fermo dell'ex presidente della Uefa Michel Platini. Lo riferisce il sito francese Mediapart.

PER PLATINI FERMO DI POLIZIA,ACCUSA CORRUZIONE PRIVATA

(ANSA) - E' confermato il fermo di polizia per Michel Platini, per essere interrogato presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre in relazione all'inchiesta su "presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici" nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia.

L'ACCUSA: I FRANCESI (CON SARKOZY) SI SONO VENDUTI I MONDIALI 2022 IN CAMBIO DI INVESTIMENTI MILIARDARI DEI QATARINI - IL FAMIGERATO PRANZO 10 GIORNI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

DAGONOTA

Secondo Mediapart, sito francese specializzato in inchieste, l'indagine punta a un incontro avvenuto il 23 novembre 2010, nove giorni prima del voto FIFA che avrebbe assegnato al Qatar i Mondiali del 2022. In quella occasione c'erano Platini (allora presidente UEFA e vice-presidente FIFA), Sarkozy (presidente) e Tamim al Thani (principe ereditario, prossimo alla successione al padre emiro) e Hamad bin Jassem, all'epoca primo ministro e ministro degli esteri del piccolo ma ricchissimo stato. In quel frangente si apparecchiò l'ingresso pesantissimo dei qatarini degli affari strategici francesi.

Nell'incontro si è deciso l'acquisto da parte degli emiri del Paris Saint Germain (finalizzato poi a giugno 2011); un aumento della quota del Qatar in Lagardere, multinazionale delle comunicazioni ed ex colosso della difesa, fino a diventarne primo azionista; la creazione di un canale tv sportivo (BeIN Sports) che avrebbe rivaleggiato con Canal+.

A quanto viene ipotizzato dagli investigatori, questa iniezione di miliardi dal Golfo alla Francia sarebbe avvenuta in cambio di una promessa: che Platini invece di sostenere gli Stati Uniti per i mondiali del 2022 avrebbe votato (e fatto votare) per il Qatar

Platini ha detto di quel pranzo: ''Sapevo che avrei votato per il Qatar prima di sedermi e ho incontrato Sarkozy per dirglielo. Non sapevo che ci sarebbero stati anche gli emiri''. Ha ammesso di aver in precedenza pensato di votare per gli Stati Uniti, ma di essere poi stato convinto dal progetto qatarino.

Le autorità intendono parlare anche con l'allora presidente della FIFA Sepp Blatter, pur avendolo già interrogato nell'aprile 2017.

Amorale della fava: ora che il Qatar è passato nel lato oscuro del pianeta USA, Trump e la Francia macroniana presentano il conto a Sarkozy, Platini e Blatter lo smacco tremendo di aver soffiato il Mondiale 2022 agli Stati Uniti. Nel frattempo sono state ''sgominati'' sia i vertici FIFA sia quelli della federazione del Nord e Centro America…

Le Monde claim the PNF also want to speak to former FIFA president Sepp Blatter, despite having already questioned him as a witness in April 2017.

