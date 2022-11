29 nov 2022 09:06

COME HANNO PRESO LE DIMISSIONI DEL CDA DELLA JUVENTUS I TIFOSI BIANCONERI? HANNO FESTEGGIATO! - IN RETE E’ UN TRIPUDIO DI FELICITA’: "FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA", "LA CURVA SUD GIOISCE", “TORNEREMO BELLI COME ERAVAMO”, “ORA TUTTI ASPETTANO LE DIMISSIONI DI ALLEGRI” - I GRUPPI ULTRA’ ERANO ENTRATI IN ROTTA DI COLLISIONE CON LA SOCIETA’ DOPO LA SEGNALAZIONE ALLE FORZE DELL’ORDINE DI ALCUNI ATTEGGIAMENTI VIOLENTI…