COME MAI L'INTER, QUASI SCUDETTATA, NON RIESCE A TROVARE ACQUIRENTI? – "BLOOMBERG" SGANCIA LA BOMBA: IL FONDO BC PARTNERS AVREBBE MOLLATO LA PRESA A SEGUITO DI DUBBI “SULLA STABILITÀ A LUNGO TERMINE DEI PAGAMENTI CINESI” VISTO CHE PRIMA GLI SPONSOR ARRIVATI CON SUNING NON SI ERANO MAI PALESATI (AD ESEMPIO, GLI INVESTIMENTI SUL CENTRO SPORTIVO…)

Tommaso Ebhardt e Daniele Lepido per “Bloomberg”

zhang sala

Immerso nella campagna a circa un'ora di macchina a nord di Milano si trova un complesso di calcio chiamato “Suning Training Center”. È la sede dell’Inter dove

i giocatori si mettono in forma per le loro partite, con pochi tifosi alle porte per intravedere le loro stelle.

I conti della società depositati presso le autorità di regolamentazione italiane rivelano che la cinese Suning Holdings Group Co., azionista di maggioranza della squadra, ha contribuito ad aumentare le entrate della squadra pagando milioni per incollare il nome del proprietario al centro, inclusa una Signing-on fee di 25 milioni di euro nel 2016.

Quei contributi stanno tornando a perseguitare il club e il suo proprietario cinese, che sta esplorando modi per portare un altro investitore nell'Inter. Per la manciata di potenziali pretendenti, non c'è certezza che le cosiddette entrate da sponsorizzazioni siano in realtà una fonte di reddito sostenibile in caso di cambiamento di proprietà, complicando una valutazione del bene totale, secondo persone informate sui fatti.

Il club ha incassato oltre 260 milioni di euro da entità cinesi - equivalente a un quarto delle vendite totali - tra il 2017 e il 2019 da accordi di sponsorizzazioni. Al di là

della sign-on fee, il training plot ha portato annualmente ricavi di 16,5 milioni di euro, più bonus.

steven zhang 1

Sudore freddo

Come molti club leggendari in tutta Europa, l'Inter ha una fedele base di fan e un nome riconosciuto a livello mondiale, ma manca di fondi necessari per sostenere una squadra che costa centinaia di milioni ogni anno. Ecco perché un gruppo di 12 squadre di calcio da Italia, Spagna e Inghilterra avevano considerato una fuga in avanti che avrebbe portato fondi tanto necessari in club come l'Inter. Ma il piano ha avuto vita breve dopo la protesta dei tifosi e degli organizzatori di calcio e delle squadre.

La società di private equity BC Partners aveva già abbandonato un accordo a seguito di dubbi sulla stabilità a lungo termine dei pagamenti cinesi. L'Inter ha ricevuto contributi annui per complessivi per 45 milioni di euro da enti cinesi per servizi tra cui "turismo e istruzione" così come i diritti del marchio e dei media in alcune parti dell'Asia.

zhang

Potenziali acquirenti che consideravano un investimento nell'Inter

Il Milan ha deciso di non andare avanti dopo aver valutato i ricavi legati alle entità cinesi, dicono alcune fonti. Il possibile acquirente ha detto che il suo gruppo aveva calcolato il debito totale del club (circa 500 milioni di euro) e che avrebbe proceduto solo se c'era una completa ristrutturazione del debito e del patrimonio.

Un rappresentante della Suning non ha commentato le notizie sugli sponsor e intanto cresce la pressione sull'Inter per sostenere le sue finanze dopo il crollo del progetto Super League, che aveva promesso di iniettare più 300 milioni di euro nelle casse della squadra.

Il club non è riuscito a pagare regolarmente stipendi ai suoi giocatori negli ultimi mesi, evidenziando la sua situazione. Oaktree Capital Group è in trattative avanzate con l'Inter

zhang

per fornire 150 milioni di euro per sostenere le finanze del club, secondo alcune fonti. Le società hanno avuto diversi incontri nell'ultimo mese e un possibile accordo potrebbe portare Oaktree a diventare un socio di minoranza della squadra, ma al momento Oaktree si è rifiutato di commentare.

Soldi cinesi

L'Inter rimane in gravi difficoltà finanziarie, in particolare dopo che alcuni pagamenti degli sponsor si sono esauriti alla fine dello scorso anno. I conti del club mostrano che le entrate sono crollate a 372 milioni di euro lo scorso anno contro i 417 milioni di euro

nel 2019, dopo la conclusione dei contratti con tre società cinesi - Fullshare Holding Limited, King Dawn Investments Limited e Beijing Yixinshijie - che avevano portato l'extra di 45 milioni di euro ogni anno.

L'Inter non è l'unico grande club ad affrontare problemi finanziari, scommettendo sulla Super League, che mirava a garantire entrate per i club partecipanti per gli anni a venire. I 12 club fondatori della Super League hanno più di 2,5 miliardi di euro di indebitamento netto, secondo KPMG Football. Le tre squadre italiane da sole Juventus FC, AC

zhang

Milan e Inter, rappresentano circa 800 milioni di euro di quella cifra: le tre hanno perso 440 milioni di euro nella stagione 2020.

Eventuali ritardi nella risoluzione della situazione finanziaria e nelle strutture proprietarie rischiano di compromettere la pianificazione della prossima stagione, compresi eventuali trasferimenti di giocatori.

Proprietari russi

Gli accordi di sponsorizzazione complessi non sono insoliti nello sport. L'Everton Football Club inglese, di proprietà del miliardario russo Alisher Usmanov, ha un campo di allenamento in accordo di sponsorizzazione che, combinato con la sponsorizzazione della squadra femminile e alcuni altri pagamenti, portano circa 20 milioni sterline di entrate aggiuntive ogni anno. Everton FC ha rifiutato di commentare.

È comune per molti club europei avere proprietari ricchi - dall'oligarca russo Roman Abramovich al Chelsea FC ai miliardari proprietari americani di Liverpool e Manchester United, John Henry e Joel Glazer, ma questo non li lascia liberi di “innaffiare” le loro squadre con quantità illimitate di denaro.

ZHANG

Le squadre di calcio devono rispettare le regole stabilite per il fair play finanziario della UEFA, che richiede che le squadre non possano spendere per i giocatori a meno che non abbiano i fondi per sostenere un loro trasferimento. La violazione delle regole può portare all'espulsione da tornei redditizi come la Champions League, anche se non

si è mai verificato da quando le regole sono entrate in vigore nel 2011.

Nessun rimorso

La difficile situazione finanziaria dell'Inter deriva in parte da una squadra costosa: ha giocatori come Romelu Lukaku e Christian Eriksen con stipendi mensili di milioni di euro. Anche la pandemia ha pesato molto sui club, che hanno giocato in stadi vuoti per la maggior parte dell’anno, privandoli di un importante flusso di entrate.

ZHANG CONTE

LionRock Capital, proprietario di minoranza del club con il 30%, sta diventando sempre più impaziente per la situazione nell’Inter e la riluttanza di Suning a concludere un nuovo accordo proprietario. L'azienda ha spinto attivamente per il finanziamento esterno, ma lo fa rendendosi conto dei limiti dell'impresa. Se Suning alla fine si ritirerà dall'Inter, saràun altro passo indietro fatto dai cinesi nel calcio europeo. «Quasi tutto ciò che è posseduto dai cinesi è stato un disastro finanziario - ha detto Keith Harris, un finanziere britannico esperto di acquisizioni tra cui Chelsea e Manchester City - La loro partenza potrebbe portare qualcosa di nuovo».

beppe marotta zhang jack ma