14 apr 2022 17:34

COME MAI JOHN ELKANN E’ COSI’ GELIDO SULLA FERRARI? INVECE DI ESSERE IN BAHRAIN A FESTEGGIARE CON LA SQUADRA, JAKI SE LA SPASSAVA, COME DAGO-RIVELATO, AL "DRACULA" DI SANKT MORITZ. E ORA DOPO LA VITTORIA IN AUSTRALIA MANDA UN AVVISO AL CAVALLINO: “SAPPIAMO CHE LA STAGIONE È APPENA INIZIATA E IN F1 SEI SEMPRE CIRCONDATO DA UNA SERRATA COMPETIZIONE...”. INSOMMA, C'È ANCORA LA POSSIBILITÀ CHE BINOTTO E IL SUO STAFF FALLISCANO...