19 ott 2024 14:10

COME OMERO, ANCHE LOTITO QUALCHE VOLTA SONNECCHIA! “NON È VERO CHE MI ADDORMENTO SEMPRE. CHIUDO GLI OCCHI PER CONCENTRARMI MEGLIO” – IL PRESIDENTE DELLA LAZIO A DAZN: “È CAPITATO IN TANTE TRATTATIVE, LE PORTAVA A NOTTE FONDO. GLI ALTRI PENSAVANO CHE IO DORMISSI. ALL’ULTIMO SECONDO GLI RACCONTAVO TUTTO QUELLO CHE AVEVANO DETTO - DORMO TRE ORE, FORSE TRE ORE E MEZZA. FARÒ 2.000 TELEFONATE AL GIORNO, FORSE ANCHE QUALCOSA IN PIÙ. ALLE 8.30/8.45 STO IN SENATO FINO A TARDA SERA, 22.45. NON HO TEMPO LIBERO. FIN QUANDO REGGE IL FISICO LO FACCIO” - VIDEO