COME PICCHIA PICKFORD! – IL PORTIERE DELLA NAZIONALE INGLESE AVREBBE PRESO PARTE A UNA RISSA IN UN PUB NEL SOUTH TYNESIDE – L’ESTREMO DIFENSORE DEI TOFFEES SAREBBE STATO PRESO IN GIRO DA UN CLIENTE DEL LOCALE, DICENDOGLI “HAI LE BRACCIA CORTE COME UN T-REX” – NON È LA PRIMA VOLTA CHE PICKFORD VIENE SORPRESO A FARE RISSE DA BAR (E CHE VIENE CHIAMATO T-REX)… - VIDEO

Big thanks to Pickford who helped wave the flags in the leazes end. pic.twitter.com/xI0oo0kIgt — Wor Flags ?? (@worflags) February 8, 2022

Da www.ilnapolista.it

Un naso rotto, un telefono in frantumi e le sirene della polizia. È il risultato di una rissa che, in un pub nel South Tyneside, ha coinvolto Pickford il portiere dell’Everton e della Nazionale inglese. Ne scrive The Sun.La polizia si è precipitata sul posto ma Pickford, 27 anni, e i suoi amici erano già partiti. Gli agenti indagano e cercano testimoni.

Un testimone – scrivono gli inglesi – avrebbe dichiarato che Pickford sarebbe stato preso in giro. Questo starebbe alla base della rissa. “Hai le braccia corte come un T-Rex“, gli avrebbero detto. Alludendo a presunte difficoltà a parare.

«Tutto quello che ho sentito è “braccia” – riferisce il testimone – poi basta. Ha preso il via la rissa. È successo non appena Pickford e i suoi amici sono entrati. Non avevano nemmeno avuto il tempo di bere qualcosa. Un ragazzo s’è rotto il naso, questo è certo»

Lo stesso testimone ha detto che Pickford non si è fatto male. Quando è cominciata la zuffa s’è messo alla porta del pub, più fuori che dentro. Prima che arrivasse la polizia il gruppo del portiere dei Toffees è salito su un minibus ed è scappato. Un ragazzo stava filmando il tutto, ma sempre secondo lo stesso testimone uno della banda di Pickford gliel’ha rotto. Non è la prima volta che Pickford viene chiamato T-Rex, scrive ancora il Sun.

Pochi giorni prima della rissa un tifoso del Newcastle aveva indossato un costume da T-Rex per prendere in giro Pickford. L’Everton una settimana prima aveva perso anche coi Magpies. Non sembrava che il portiere l’avesse presa a male quando ha visto il travestimento. L’Everton ha perso la partita in trasferta a Newcastle 3-1 martedì della scorsa settimana. Non è neanche la prima volta che viene sorpreso a fare risse da bar.

Un anno dopo i Mondiali di Russia che l’hanno fatto apprezzare ai tifosi inglesi per le sue parate ai rigori, è stato coinvolto in una rissa da bar dopo aver visto il Sunderland in televisione perdere la finale dell’EFL Trophy contro il Portsmouth ai rigori. Non è stato effettuato nessun arresto. L’Everton ha rifiutato di commentare.

