Stefano Scacchi per “la Repubblica”

C' era una volta la classica chiacchierata del talent scout con la famiglia del giovane campione per capire se il ragazzo aveva la testa sulle spalle oltre a piedi promettenti. Quello era l' imprescindibile secondo round di ogni scoperta sul campo. E faceva parte del repertorio di ogni allenatore sergente di ferro il giro di telefonate serali a casa per verificare che i giocatori fossero pronti ad andare a dormire anziché in giro per locali a folleggiare.

Adesso anche questi aspetti sono entrati nella fase digitale con una virata verso l' attento monitoraggio dei profili social dei calciatori inseguiti durante il calciomercato oppure già alle proprie dipendenze in squadra. Merito dell' intuito di un ex pallanuotista di Chiavari, Nicolò Cavallo, che due anni fa ha fondato una start up chiamata Noisefeed.

A credere e investire in questa idea imprenditoriale è stata Wylab, incubatore di società a forte contenuto tecnologico del gruppo Wyscout, la piattaforma che ha rivoluzionato il modo di osservare calciatori in giro per il mondo. Un' invenzione sulla quale ha scommesso fin dall' inizio Antonio Gozzi, proprietario dell' Entella e presidente del colosso siderurgico Duferco. Questo accostamento rende ancora più curioso il parallelo tra scouting durante i 90 minuti e verifica dell' affidabilità fuori dal campo tramite i social network.

«L' idea mi è venuta parlando con il figlio di un presidente di Serie A - racconta Nicolò - e inizialmente pensavamo di avere come riferimento gli uffici comunicazione dei club. Invece ci siamo accorti che erano più interessate le aree tecniche. Per tre motivi: capire se il giocatore da acquistare è affidabile anche nella vita quotidiana, seguire gli atleti in rosa e vedere come si comportano i tesserati in prestito presso altre squadre».

Le applicazioni di Noisefeed sono state acquistate dall' 80% dei club di Serie A. Tra le grandi manca solo la Lazio. La prima è stata la Juventus. All' estero la start up di Chiavari ha chiuso con Sporting Lisbona, Lokomotiv Mosca e alcune società in Spagna e Svizzera. «Ho visto un direttore sportivo scartare un giocatore sudamericano in diretta davanti a me con un clic, quando ha constatato tramite i post su Instagram il suo stile di vita: serate, macchine di grossa cilindrata, yacht. Ha trovato la conferma dei suoi sospetti e ha preferito mollare».

La piattaforma raccoglie i post di atleti, famigliari e amici in modo da comporre una relazione precisa. E aggrega tutte le notizie diffuse dai media sul giocatore scremando le fonti affidabili da quelle a rischio fake news.

L' interesse nei confronti di questo talent scout digitate del comportamento dei calciatori è cresciuto dopo due casi recenti. Il primo è quello di Mauro Icardi con la sovraesposizione social insieme alla moglie Wanda Nara.

Il secondo, meno conosciuto in Italia, riguarda il difensore del Galatasaray Serdar Aziz che a fine 2018 ha saltato la partita del campionato turco con il Sivasspor lamentando un forte mal di stomaco. Ma il giorno successivo è stato taggato su Instagram dalla moglie in vacanza alle Maldive. In questi casi non ci sarebbe stato certo bisogno di un' app.

Ma allenatori e ds sono convinti dell' importanza di un braccio destro virtuale che aiuti a capire chi sono davvero i calciatori sulla lista degli acquisti o nell' elenco dei convocati.

