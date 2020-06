COME SI DIVENTA NUMERO UNO? CON LA VOGLIA DI RISCATTO SOCIALE – LA SORELLA DI CRISTIANO RONALDO RACCONTA LA DIFFICILE INFANZIA A MADEIRA: "A CASA AVEVAMO I TOPI. UNO MI MORSE LA FACCIA...SONO CRESCIUTA IN UN QUARTIERE POVERO E IL MIO LETTO ERA SORRETTO DAI MATTONI, MA FIN DALLA TENERA ETÀ HO IMPARATO AD APPREZZARE QUEL POCO CHE AVEVO…”

cr7 katia aveiro

"Sono nata in una vecchia casa, il mio letto era sorretto dai mattoni e quando avevo pochi mesi sono stata morsicata in faccia da un topo, non mi vergogno a dirlo". Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, pubblica un lungo post su Instagram in cui ripercorre la difficile infanzia vissuta dal fuoriclasse della Juventus a Funchal, nell'isola di Madeira.

"Grazie a Dio - prosegue l'ex cantante oggi influencer -, mia madre è arrivata in tempo, se no adesso sarei molto più brutta. Sono cresciuta in un quartiere povero e fin dalla tenera età ho imparato ad apprezzare quel poco che avevo".

