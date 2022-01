21 gen 2022 17:54

COME STA MINO RAIOLA? "VERRA' DIMESSO OGGI" - IERI SECONDO LA "BILD" IL RE DEI PROCURATORI ERA IN TERAPIA INTENSIVA PER UNA MALATTIA POLMONARE NON LEGATA AL COVID" – LO STAFF DI RAIOLA AVEVA SMENTITO - NEI GIORNI SCORSI LA NOTIZIA DEL RICOVERO DELL’AGENTE AL SAN RAFFAELE, ANCHE SE SIA L'OSPEDALE CHE L'ENTOURAGE DELL'AGENTE AVEVANO SPIEGATO CHE SI TRATTAVA DI UN INTERVENTO PROGRAMMATO…