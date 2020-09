1 set 2020 17:30

CONDÒ CHE CI DO, CHE CI DO – IL GIORNALISTA SALUTA LA "GAZZETTA" E FA IL SUO ESORDIO SU "REPUBBLICA" CON L’INTERVISTA A TOTTI – MA IL CONGEDO DEL NEO-DIRETTORE DELLA "ROSEA" STEFANO BARIGELLI NASCONDE UNA FRECCIATA: ''HAI GIOCATO TANTI ANNI AL GIORNALE PIU’ LETTO D’ITALIA'', E DUNQUE SOTTINTENDE CHE IL PASSAGGIO A LARGO FOCHETTI E' UN PASSO INDIETRO, COME QUEI GIOCATORI CHE DALLA JUVE VANNO IN PROVINCIA... – IL TWEET DI BENVENUTO DI MOLINARI